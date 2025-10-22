23-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 23-октябрга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +20...+25
Талас облусунда түнкүсүн 0...+5 күндүз +19...+24
Баткенде түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26
Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26
Ысык-Көлдө түнкүсүн +1...+6 күндүз +12...+17
Нарында түнкүсүн −3...+12 күндүз +12...+17
Бишкекте түнкүсүн +6...+8, күндүз +22...+24 градус болот.