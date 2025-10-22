17:54
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Кыргызча

23-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 23-октябрга караган түнү Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаайт, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз жаан-чачын күтүлбөйт.

Абанын температурасы:

Чүйдө түнкүсүн +3...+8 күндүз +20...+25

Талас облусунда түнкүсүн 0...+5 күндүз +19...+24

Баткенде түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +21...+26

Ысык-Көлдө түнкүсүн +1...+6 күндүз +12...+17

Нарында түнкүсүн −3...+12 күндүз +12...+17

Бишкекте түнкүсүн +6...+8, күндүз +22...+24 градус болот.
