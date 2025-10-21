22-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 22-октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл жана Нарын облустарынын айрым аймактарында, Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаайт.
Абанын температурасы:
Чүй облусу
түнкүсүн +3...+8°
күндүз +18...+23°
Талас облусу
түнкүсүн −1...+4°
күндүз +16...+21°
Баткен облусу
түнкүсүн +6...+11°
күндүз +20...+25°
Ош, Жалал-Абад облустары
түнкүсүн +6...+11°
күндүз +20...+25°
Ысык-Көл облусу
түнкүсүн +1...+6°
күндүз +13...+18°
Нарын облусу
түнкүсүн −4...+1°
күндүз +12...+17°
Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +5...+7°, күндүз +20...+22°.