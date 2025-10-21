19:55
22-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 22-октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл жана Нарын облустарынын айрым аймактарында, Ош облусунун тоолуу райондорунда жамгыр жаайт.

Абанын температурасы:

Чүй облусу

түнкүсүн +3...+8°

күндүз +18...+23°

Талас облусу

түнкүсүн −1...+4°

күндүз +16...+21°

Баткен облусу

түнкүсүн +6...+11°

күндүз +20...+25°

Ош, Жалал-Абад облустары

түнкүсүн +6...+11°

күндүз +20...+25°

Ысык-Көл облусу

түнкүсүн +1...+6°

күндүз +13...+18°

Нарын облусу

түнкүсүн −4...+1°

күндүз +12...+17°

Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн +5...+7°, күндүз +20...+22°.
