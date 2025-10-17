21:54
Кыргызча

18-октябрга карата аба ырайы

Эртең, 18-октябрда түнкүсүн өлкөнүн аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде жаан жаап, бийик тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн.

Абанын температурасы:

Чүй облусунда түнкүсүн +4...+9 күндүз +17...+22

Таласта түнкүсүн +2...+7 күндүз +15...+20

Баткенде түнкүсүн +7...+12 күндүз +22...+27

Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +7...+12 күндүз +22...+27

Ысык-Көлдө түнкүсүн +2...+7 күндүз +14...+19

Нарында түнкүсүн −3...+2 күндүз +14...+19

Бишкек шаарында түнкүсүн +7...+9, күндүз +19...+21 болот.
