Нарын райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы кармалды

9-октябрда алдамчылыкка шектелип, Нарын РИИБнин Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн башчысы, майор К.Н.Т. кармалган.
УКМКнын басма сөз борбору билдиргендей, КР УКМК Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренесинин 4-бөлүгүнүн 4-пунктунда (алдамчылык) каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш ишин козгоп, тергөө-ыкчам иш — чаралардын жүрүшүндө аталган К.Н.Т. кызматтык абалынан пайдаланып, Нарын шаарынын тургуну А.Б.Н.нын акча каражатын алдоо жолу менен ээлеп алгандыгы аныкталган.
Кармалган жаран Нарын облусунун Ат-Башы районунун ИИБнын УКЖсына киргизилип, сот органдарынын чечими менен ага карата 2 айга камакка алуу баш коргоо чарасы тандалган.