15:35
USD 87.45
EUR 101.31
RUB 1.07
Кыргызча

Талас облусундагы турмуш-тиричилик комбинаты мамлекетке кайтарылды

Талас облусундагы жеке менчикке өтүп кеткен турмуш-тиричилик комбинаты мамлекеттин менчигине кайтарылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) маалымат борбору билдирди.

Бакай-Ата айылынын борборундагы эки кабаттуу имарат мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен. Анын аянты 937 чарчы метрди түзөт, ал эми ал жайгашкан жердин жалпы аянты 0,16 гектарды түзөт.

Тийиштүү иш-чаралардын жүргүзүлүшүндө, аталган имарат жана ал жайгашкан жер тилкесин мамлекеттин эсебине, т.а. Бакай-Ата айыл өкмөтүнүнө кайтарылып берилди.

Учурда Бакай-Ата айыл өкмөтүнүн имараты авариялык абалда болгондуктан, ошондой эле райондук калкты тейлөө борборунун имараты жоктугуна байланыштуу УКМК тарабынан мамлекеттин карамагына өткөрүлгөн имаратка Бакай-Ата айыл өкмөтүнүн эмгек жамаатын, ошол эле Бакай-Ата айылдык кеңештин депутаттарын жана райондук калкты тейлөө борборунун жамаатын аталган имаратка жайгаштыруу иштери мерчемделип жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347152/
Кароо: 21
Басууга
Теги
ЖК Аппарат жетекчисинин мурдагы орун басары пара талап кылууга шектелип кармалды
Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты
УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүүнү кармады
Бишкекте медициналык академиясынын профессору пара алып жаткан жеринен кармалды
Садыр Жапаров Бишкекте УКМКнын Башкы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты
Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты
«Жалын» балдар лагери жана 4,8 гектар жер мамлекетке кайтарылды
УКМК пара талап кылып жаткан адвокатты кармады
Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал&nbsp;Дональд Трамп эмес Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
Каракол шаардык &laquo;Суу канал&raquo; ишканасынын схемасы ачыкка чыкты Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты
Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80&nbsp;жылдыгы менен куттуктады Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80 жылдыгы менен куттуктады
Бажы кызматы бюджетке 102,1 миллиард сом чогултту Бажы кызматы бюджетке 102,1 миллиард сом чогултту
14-октябрь, шейшемби
15:28
Талас облусундагы турмуш-тиричилик комбинаты мамлекетке кайтарылды Талас облусундагы турмуш-тиричилик комбинаты мамлекетке...
15:15
Кыргызстанда күчү 4 баллга жеткен жер титирөө катталды
14:49
Күрөш боюнча Азиянын жаш чемпиондору Кыргызстандын президентинин атынан сыйланды
14:35
Түркия түрк өлкөлөрүнүн жарандарына жумушка орношуу жараянын жөнөкөйлөттү
14:20
УКМК «Кадастр» мекемесинин Жайыл районундук бөлүмүндө коррупциялык схеманы ачты