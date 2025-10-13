11:18
Кыргызча

Эскертүү: 14-октябрда Бишкектин айрым аймактарында суу өчүрүлөт.

Бишкекте 14-октябрда саат 9:00дөн 12:00гө чейин ичүүчү суу убактылуу өчүрүлөт.Бул тууралуу «Бишкексууканал» муниципалдык ишканасынан билдиришти.

Өчүрүү турак жайларга, мектептерге, бала бакчаларга, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өндүрүштүк мекемелерге таасирин тийгизет.

Төмөнкү аймактар ​​таасир этет:

Алыкулов, Кустанайская, Муромская, Садыгалиев, Лев Толстой көчөлөрү — Кока-Кола району;

Садыгалиев — Дэн Сяопин — Патрис Лумумбы — Волкова — Костанайская — Алимжан-Ата — Чоң Чүй айланма жолу — Ленская — Космонавтов — Коммунаров- Чоң Чүй айланма жолу — Ала-Арча дарыясы — Рыскулов — Дэн Сяопин — Пишпекская Газхамгзаринов — Патрис Лумумби — Жамгырчинов — Садыгалиева Лейн;

«Аскер шаарчасы» жана «Кызыл-Аскер» турак-жай комплекстери, 110-квартал, «Достук» кичи району.

Бишкек мэриясы
Фото Бишкек мэриясы. Бишкекте 14-октябрда суу 24 саатка өчүрүлөт.

Өчүрүүнүн себеби «Батыш» суу алгычында жана шаардагы таза суу тармактарында оңдоо иштери жүрүп жатат.

«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурап, жашоочуларга ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну сунуштады.
https://24.kg/kyrgyzcha/346931/
