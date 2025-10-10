17:38
USD 87.45
EUR 101.55
RUB 1.07
Кыргызча

Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты

Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын жетекчилигинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалангандыгы боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору билдирди.

Тергөөнүн маалыматы боюнча, 2023-жылы Каракол шаарын ичүүчү суу менен камсыздоо максатында жооптуу кызматкерлер тарабынан шаардагы суу алуучу жайлардын биринин аймагындагы үч скважинага бургулоо иштери боюнча тендер өткөрүлүп, 2023-жылдын 31-декабрына чейин тендердин баасы 38 миллион 927 миң сомду түзгөн.

Бирок, ошол учурдан тартып ушул кезге чейин «В» ЖЧКсынын жооптуу кызматкерлери ар кандай себептерди шылтоолоп (жер шартынын татаалдыгынан бургулоо мүмкүнчүлүгүнүн жоктугу) көрсөтүлгөн долбоордон четтеп, сапатсыз чыгымдалуучу материалдарды пайдаланышып, натыйжада бургуланган скважиналардан иче турган суу талап кылынган өлчөмдө берилбей калган.

Өз кезегинде аталган муниципалдык ишкананын кызмат адамдары долбоордон четтегенине карабастан, аткарылган иштердин ашыра көрсөтүлгөн актыларына кол коюп, ошону менен мамлекеттик бюджетке 6 млн.сомдон ашык зыян келтиришкен.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты

Жүргүзүлгөн иликтөө иштеринин натыйжасында, Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын жетекчиси О.Ж.К. жана «В» ЖЧКсынын жооптуу кызматкери Д.Р.К. Каракол ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына камалды.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346785/
Кароо: 97
Басууга
Теги
УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүүнү кармады
Бишкекте медициналык академиясынын профессору пара алып жаткан жеринен кармалды
Садыр Жапаров Бишкекте УКМКнын Башкы башкармалыгынын жаңы имаратын ачты
Баткендеги «Төрт-Күл көчмө механикалаштырылган колоннасы» мамлекетке кайтарылды
УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты
«Жалын» балдар лагери жана 4,8 гектар жер мамлекетке кайтарылды
УКМК пара талап кылып жаткан адвокатты кармады
Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
Эң көп окулган жаңылыктар
Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду Криштиану Роналду тарыхтагы алгачкы футболчу миллиардер болду
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты Ажылык — 2026. Муфтият кээ бир зыяратчыларды каттоо мөөнөтүн узартты
Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды Кыргызстанда 2028-жыл Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыяланды
ЖК&nbsp;депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат ЖК депутаттыгына талапкерлер аброюна шек келтиргендер үчүн айып пул салынат
10-октябрь, жума
17:30
11-октябрга карата аба ырайы 11-октябрга карата аба ырайы
16:43
Нобель Тынчтык сыйлыгынын ээси белгилүү болду. Ал Дональд Трамп эмес
16:34
Каракол шаардык «Суу канал» ишканасынын схемасы ачыкка чыкты
16:19
Кумтөр: Оор техникаларды оңдоочу цех кандай иштейт?
15:58
Адылбек Касымалиев Арабаев атындагы университеттин 80 жылдыгы менен куттуктады