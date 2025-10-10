14:30
Кыргызча

УКМК Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүүнү кармады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети пара талап кылуу фактысы боюнча издөөдө жүргөн 1984-жылы туулган Ош облусунда туулган Т.У.С аттуу жаранды кармады.

Маалыматка ылайык,, Дубайда (БАЭ) жүргөндө Т.У. өзүн Камчыбек Асанбек деп тааныштырып, жабырлануучу Б.И.М.ны жана анын жакындарын физикалык зомбулук көрсөтөм деп коркутуп, «уурулардын жалпы фонду» деп аталган каражатка 2 миллион рубль талап кылган. Эгер баш тартса, жабырлануучунун ата-энесин жана балдарын өлтүрөм деп коркуткан.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Ошто 2 млн рубль опузалап акча талап кылган шектүү кармалды

2021-жылдын 12-ноябрында Т.У.нын шериги З.Б. акча алып жаткан жеринен кармалып, УКМКнын тергөө абагына киргизилген.

2022-жылдын 11-майында Т.У. Кылмыш-жаза кодексинин 208-беренесинин 3-бөлүгүнүн 2-пунктунда каралган кылмышты жасагандыгы үчүн (сыртынан) айыпталган.

Учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарга карата тиешелүү тергөө жана ыкчам иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Шектүү министрлер кабинетине караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын № 1 тергөө абагына киргизилген.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346751/
