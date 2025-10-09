Каракол шаарына суу жээгиндеги сейил бак курулат

Каракол шаардык муниципалдык менчикти башкаруу башкармалыгы Каракол дарыясынын жээгиндеги сейил бактын долбоордук-сметалык документтерин иштеп чыгууга тендер жарыялады.
Мамлекеттик сатып алуулар порталынын маалыматы боюнча, бул үчүн 3 миллион 855 миң 100 сом бөлүү пландалууда.
Катышуучулар өз сунуштарын 14-октябрга чейин бере алышат.
Буга чейин президенттин басма сөз кызматы Ысык-Көл облусундагы Каракол шаарын өнүктүрүү планын билдирген. Аткаминерлердин айтымында, суу жээгиндеги парктын узундугу 2 чакырымды түзүп, жөө жүргүнчүлөр, велосипедчилер жана активдүү эс алууну сүйүүчүлөр үчүн ыңгайлуу шарттарды түзөт.