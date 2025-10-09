Нургазы Асылбеков Талас шаарынын мэри болуп дайындалды

Талас шаарынын жаңы мэри болуп Нургазы Асылбеков дайындалды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди.
Тиешелүү тескемеге президент Садыр Жапаров кол койду.
Талас шаарынын буга чейинки мэри Байышбек Астанакулов 2025-жылдын 16-июлунда Талас облусунун Талас районунун акими болуп дайындалган.
Нургазы Асылбеков 2022-жылдын май айынан бери Талас облусунун Бакай-Ата районунун агрардык өнүктүрүү башкармалыгынын башчысы болуп иштеген.
2022-жылдын 9-декабрынан бери Айтматов райондук ветеринария башкармалыгынын башчысы болгон.
2024-жылдын 17-январында Талас облусунун Манас районунун мамлекеттик администрация башчысынын орун басары жана акими болуп дайындалган.
2025-жылдын 14-апрелинде президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары болуп дайындалган.