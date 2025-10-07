Бишкекте көмүрдүн баасы белгиленди. Даректери

Быйыл Бишкекте көмүрдүн баасы тоннасына 5800 сомду түздү. Бул тууралуу «Кыргызкөмүр» ишканасы 24.kg басылмасына билдирди.
Маалыматка ылайык, буга чейин компаниянын расмий күйүүчү май кампаларында күйүүчү май сатуу иштери башталган.
Эскерте кетсек, буга чейин Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы борбор калаанын ЖЭБке жеткирүү үчүн Кара-Кече разрезинен түз көмүрдүн тоннасына 2460 сомдон бааны бекиткен. Калк үчүн бааны Монополияга каршы кызмат жакынкы аралыкта бекитип, көмүр бекитилген баадан жогору болбошу керектиги айтылды.
Бишкек шаарында көмүрдү төмөнкү даректерден сатып алса болот:
Достоевский көчөсү — Анкара, 97к;
Алыкулов көчөсү, 6б;
Айланма жол — Кыргыз көчөсү;
Кыргыз көчөсү / айланма жол, контур № 902;
Лебединовка айылы, Калинин көчөсү, 1-линия, 8/1;
Мурманск көчөсү, 1б;
айланып өтүү, контурлар #964-965;
Көк-Жар айылы, Төрт-Күл участогу;
айланып өтүү, контур № 327;
«Ак-Жар» турак жай комплекси, айланып өтүүчү жол, контур № 1604;
Курманалиева көчөсү, Б/Н (Нижняя Ала-Арча айылы);
«Көк-Жар» турак жай комплекси, Полевая көчөсү, Б/Н (көп кабаттуу имарат);
Кара-Жыгач турак жай комплекси, Оберон жана Сары-Өзөн көчөлөрүнүн кесилиши;
Дэн Сяопин проспектиси, 306б.