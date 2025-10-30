Кыргызстан мектеп жана бала бакчалардын 71 пайызын көмүр менен камсыз кылат

Билим берүү мекемелеринин (бала бакчалар, мектептер, кол өнөрчүлүк борборлору жана билим берүү борборлору) коммуналдык кызматтарга жана күз-кыш мезгилине көмүр сатып алууга кеткен чыгымдары жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары тарабынан каржыланат. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди.
Анын айтымында, 2022-жылдан баштап Баткен облусундагы билим берүү мекемелери Билим берүү министрлиги тарабынан республикалык бюджеттен каржылана баштайт.
2025-жылга карата министрликке республикалык бюджеттен анын карамагындагы билим берүү мекемелерин (айрым мектепке чейинки билим берүү мекемелерин, бардык типтеги жатак мектептерди, мектептен тышкаркы мекемелерди жана балдар үйлөрүн) көмүр менен камсыз кылуу үчүн 156,5 миллион сом бөлүнгөн, анын ичинен 121,4 миллион сом Баткен облусуна каралган.