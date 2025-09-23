Кычырап кыш келатат. Быйыл көмүр канчадан сатылат?

Кыргызстанда 2025-2026-жылдагы жылытуу мезгилине даярдык көрүлүүдө. «Кыргызкөмүр» ААКсынын башкы директору Кайрат Маматовдун айтымында, өкмөт көмүрдүн баасын тоннасына 2460 сом деп бекиткен.
Анын айтымында, бааны Монополияга каршы кызмат белгилейт жана аймактардагы расмий отун базаларында көмүр ушул баада сатылышы керек. Мындай чара ортомчулар тарабынан бааны негизсиз жогорулатууга жол бербөө үчүн көрүлгөн.
«Кыргызкөмүр» ишканасы көмүр казып алуу жана үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн гана жооптуу болуп эсептелет. Катуу отунду керектөөчүлөргө сатууну жана жеткирүүнү көзөмөлдөө ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдарга жүктөлгөн. Бирок ишкана бийлик менен биргеликте отун базаларын ачып, анда көмүр белгиленген баада сатылып жатат.
Кайрат Маматов ошондой эле «Кара-Кече» разрезинде топурак тазалоо иштери жүрүп жатканын, Ош облусундагы Бешбурхан жана Кожо-Келен аймагындагы жаңы көмүр шахталары ташып келүүчү көмүрдүн көлөмүн бир топ көбөйтөөрүн белгиледи. Жалпысынан «Кыргызкөмүр» ишканасы көмүр казууга 13 лицензияга ээ, алардын жалпы запасы 618 миллион тоннага бааланган.