14:36
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Кыргызча

Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алды

Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алды. Мамлекет башчысы сыйлыкты 49 жашында жаңы өкмөттүк комплекстин ачылышында алды.

Архивден алынды
Фото Архивден алынды. Рамзан Кадыров — Чеченстандын эки жолу Баатыры

Аймактык өкмөттүн башчысы Магомед Даудов ага наам жана «Чечен Республикасынын Баатырынын Алтын жылдызы» медалы ыйгарылганын билдирди.

Анын айтымында, сыйлык «мамлекетке өзгөчө кызматы, элге жан аябас кызматы, жеке эрдиги, республиканын социалдык-экономикалык потенциалын гүлдөтүүгө жана көтөрүүгө багытталган көп жылдык мамлекеттик жана мамлекеттик кызматта ак эмгеги үчүн» ыйгарылды.

Эске сала кетсек, Рамзан Кадыровго Чеченстандын Баатыры наамы биринчи жолу 2023-жылдын 24-февралында ыйгарылган. Ал сыйлыктын биринчи ээси болгон. Кийинчерээк анын уулу Адам дагы ушундай эле медаль алган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/346140/
Кароо: 34
Басууга
Теги
Акын Элмирбек Иманалиевге «Эмгек баатыры» наамы ыйгарылды
FIFPRO кыргызстандык футболчу Айдана Оторбаевага атайын сыйлык ыйгарды
Өлкө аймагында «Кыргызстандын баатыры» наамын алган 24 жаран бар
Маданият министрлиги наам, сыйлык сураганды токтотууга чакырды
Экс-президент Алмазбек Атамбаевге «Ак-Шумкар» белгиси тапшырыла элек
Эң көп окулган жаңылыктар
Бүгүнкү доллардын курсу Бүгүнкү доллардын курсу
Шайлоо &minus;2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады Шайлоо −2025: БШК шайлоо округдарынын картасын жарыялады
Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды Эльвира Сурабалдиева депутаттыкка талапкерликке биринчилерден болуп арыз жазды
Ош&nbsp;базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды Ош базарындагы рейд: сатуучуларга айып пул салынып, күркөлөр алынды
6-октябрь, дүйшөмбү
14:29
Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алды Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алд...
14:16
Шайлоо −2025: Парламенттик шайлоого үч партия катышарын билдирди
14:05
Ак-Ордо конушунда адам өлтүрүү фактысы катталды. ИИМ шектүүнү издеп жатат
13:52
Кыргызстанда 60 миңден ашуун адам ипотекалык үй алуу үчүн кезекте турат
11:47
Эверестте миңге жакын турист кар бороонунан улам чыга албай калды