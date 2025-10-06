Рамзан Кадыров эки жолу Чеченстандын Баатыры наамын алды. Мамлекет башчысы сыйлыкты 49 жашында жаңы өкмөттүк комплекстин ачылышында алды.
Аймактык өкмөттүн башчысы Магомед Даудов ага наам жана «Чечен Республикасынын Баатырынын Алтын жылдызы» медалы ыйгарылганын билдирди.
Анын айтымында, сыйлык «мамлекетке өзгөчө кызматы, элге жан аябас кызматы, жеке эрдиги, республиканын социалдык-экономикалык потенциалын гүлдөтүүгө жана көтөрүүгө багытталган көп жылдык мамлекеттик жана мамлекеттик кызматта ак эмгеги үчүн» ыйгарылды.
Эске сала кетсек, Рамзан Кадыровго Чеченстандын Баатыры наамы биринчи жолу 2023-жылдын 24-февралында ыйгарылган. Ал сыйлыктын биринчи ээси болгон. Кийинчерээк анын уулу Адам дагы ушундай эле медаль алган.