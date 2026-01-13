14:34
Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктардын саны 46дан 20га чейин кыскартуу сунушталды

Кыргызстанда мамлекеттик сыйлыктардын баалуулугун сактоо үчүн алардын санын 46дан 20га чейин кыскартуу сунушталууда. Бул тууралуу юстиция министринин орун басары Кубан Казаков парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча комитетинин жыйынында билдирди.

Аткаминердин айтымында, статистика боюнча, «Баатыр эне» орденин жана «Эне даңкы» медалын кошпогондо, акыркы 15 жылда республикада 1034 мамлекеттик сыйлык, 2837 ардак грамотасы тапшырылып, 2215 ардак наам ыйгарылган.

«Бул ардак грамоталар жана наамдар өтө кеңири берилип жатканын көрсөтүп турат. Ошентип, алардын баасынын акырындык менен төмөндөшүнө алып келди», — деп түшүндүрдү Кубан Казаков.

Акыр-аягы, депутаттар «КРнын мамлекеттик сыйлыктары, ардак наамдары жана мамлекеттик сыйлыктары жөнүндө» мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырып, парламенттин кароосуна жөнөтүштү.
