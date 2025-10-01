18:24
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

Аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди

1-октябрь күнү саат 16:20дан тартып аба ырайынын начарлашына байланыштуу Бишкек—Ош унаа жолунун бир нече тилкесинде оор жүк ташуучу унаалардын жүрүшүнө убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Чүй облусундагы Сосновка айылынан Төө-Ашуу жана Ала-Бел ашуулары аркылуу, ошондой эле Жалал-Абад облусундагы «Чычкан» постунан Ош—Бишкек багыты боюнча, Өтмөк ашуусу аркылуу Талас—Бишкек багытында бардык оор жүк ташуучу транспорт каражаттары үчүн кыймыл убактылуу токтотулду.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345627/
Кароо: 97
Басууга
Теги
Бишкекте жол кыймылына убактылуу чектөөлөр киргизилет
Ош-Эркештам жолунда оор жүк ташуучу унааларга убактылуу чектөө киргизилет
Кыргызстанда курулуш материалдарын сыртка сатууга чектөө алынды
Кыргызстанда көмүрдү экспорттоого убактылуу чектөө киргизилди
Бишкекте Көлбаев көчөсүндөгү унаа кыймылына жарым-жартылай чектөө киргизилет
Төө-Ашуу ашуусунда оор жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Борошодон улам «Арал» постуна киргизилген чектөө алынды
Сосновка постунда жүк ташуучу унааларга киргизилген чектөө алынды
Баалуу металлдарды ташып чыгууга чектөө киргизилди
Өлкөдө нак акча чыгарууга чектөө киргенден бери долларга суроо-талап азайды
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
1-октябрь, шаршемби
17:44
2-октябрга карата аба ырайы 2-октябрга карата аба ырайы
17:23
Аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
17:17
УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты
15:26
Кыргызстандын муфтийи: «Аялга кол салуу Аллахка каршы чыкканга барабар»
14:46
«Жалын» балдар лагери жана 4,8 гектар жер мамлекетке кайтарылды