18:24
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Кыргызча

УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты

Коргоо министрлигинде жарандарды контракттык аскер кызматына алууда коррупциялык схеманын бети ачылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) маалымат борбору билдирди.

УКМКнын басма сөз кызматы
Фото УКМКнын басма сөз кызматы . Аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бети ачылды
Маалыматка ылайык, Коргоо министрлигинин аскер бөлүктөрүнүн биринин командири Б.М. жана Ички иштер министрлигинин Ички аскерлеринин аскер бөлүгүнүн аскер кызматчысы М.А. менен алдын ала сүйлөшүп алып, анык аскердик кызматка чакыруу үчүн жарандардан 70 миңден 90 миң сомго чейин акча алып жүргөн.

Факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 342-беренесинин (Пара алуу) 2-бөлүгүнүн 3-пункту (Адамдардын тобу тарабынан) менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен Б.М. 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына киргизилген.

Атайын кызмат учурда аталган коррупциялык схеманын башка катышуучулары аныкталып, аларга карата тиешелүү издөө жана тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345621/
Кароо: 106
Басууга
Теги
«Жалын» балдар лагери жана 4,8 гектар жер мамлекетке кайтарылды
УКМК пара талап кылып жаткан адвокатты кармады
Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
Ысык-Көл облусунда 6 килограмм баңгизат жана курал алынды
УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, курулуш компаниясынын директорун кармады
Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды
Чүй облусундагы эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3&nbsp;балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды Акыйкатчы Алайда майыптыгы бар 3 балалуу жалгыз бой энеге жардам берүүгө чакырды
Шайлоо &minus;2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады Шайлоо −2025: БШК добуш берүүгө укуктуу жарандардын санын жарыялады
1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат 1-октябрдан тарта кур тагынбагандарга автоматтык түрдө айып пул салынат
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2&nbsp;гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
1-октябрь, шаршемби
17:44
2-октябрга карата аба ырайы 2-октябрга карата аба ырайы
17:23
Аба ырайына байланыштуу Бишкек-Ош жолунда оор жүк ташуучу унааларга чектөө кирди
17:17
УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты
15:26
Кыргызстандын муфтийи: «Аялга кол салуу Аллахка каршы чыкканга барабар»
14:46
«Жалын» балдар лагери жана 4,8 гектар жер мамлекетке кайтарылды