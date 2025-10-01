УКМК аскердик кызматка алуудагы коррупциялык схеманын бетин ачты

Коргоо министрлигинде жарандарды контракттык аскер кызматына алууда коррупциялык схеманын бети ачылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) маалымат борбору билдирди.
Факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 342-беренесинин (Пара алуу) 2-бөлүгүнүн 3-пункту (Адамдардын тобу тарабынан) менен кылмыш иши козголгон. Натыйжада Бишкектин Ленин райондук сотунун чечими менен Б.М. 2 айлык мөөнөткө УКМКнын тергөө абагына киргизилген.
Атайын кызмат учурда аталган коррупциялык схеманын башка катышуучулары аныкталып, аларга карата тиешелүү издөө жана тергөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады.