12:34
USD 87.40
EUR 102.47
RUB 1.05
Кыргызча

Ош шаарынын мэриясы электромобилдерге өтөт

Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев экологиялык жактан таза транспортко өтүүнү демилгелеп, мэриянын жана мекеме-ишканалардын кызматтык унааларын электромобилдерге алмаштырууну сунуштады. Бул тууралуу шаардын басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, бүгүн 30-сентябрда жаңы алты электромобиль унаалары шаардык кеңеш төрагасына жана мэрдин орун басарларына, аппарат жетекчиге тапшырылды.

Ош шаарынын мэриясынын автогаражындагы унаалар ай сайын 3 тоннага жакын күйүүчү май коротуп, сатып алууга эле жылына 3 миллион сомдон ашык каражат кетет. Андыктан бюджетти үнөмдөө менен электромобилдерге өтүү максаттуу жана экологиялык жактан да пайдалуу болуп саналат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345409/
Кароо: 117
Басууга
Теги
Ош шаарынын мэри президенттин сөгүшүнө кандай жооп берди?
Ош шаарынын мэри «Жомок» бала бакчасынын абалына нааразы болду
Ош шаарында унаа токтоочу жайы жок кафелер жарыксыз, суусуз калат
Ош шаарынын мэри үч эмге эки бөлмөлүү батирдин ачкычын тапшырды
Ош шаарына бийиктиги 95 метрлик жаңы флагшток орнотулат
Ош шаарынын мэри жолдун сапатын квадроцикл менен текшерди
Ошто казак акыны Абай Кунанбаевдин урматына көчө ыйгарылып, бюсту орнотулат
Ош шаарында дипломатиялык шаарча курулат
Ош шаарында алты тилкелүү жаңы жол курулат
Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Ажылык&nbsp;&mdash; 2026: Зыяратчылар өздөрүн электрондук тизмеден текшере алышат Ажылык — 2026: Зыяратчылар өздөрүн электрондук тизмеден текшере алышат
Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду Айсулуу Тыныбекова Дүйнөлүк күрөш уюмунун спортчулар комиссиясынын мүчөсү болду
УКМК жарандарды алдаган &laquo;Санхаус плюс&raquo; компаниясынын курулушчуларын кармады УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
&laquo;Чалдовар&raquo; бекетинде коррупцияга шектелип 20дан ашык кызматкер кармалды «Чалдовар» бекетинде коррупцияга шектелип 20дан ашык кызматкер кармалды
30-сентябрь, шейшемби
12:10
Пайдалуу кеңеш: Жеңилдетилген насыяны кантип оңой алууга болот? Пайдалуу кеңеш: Жеңилдетилген насыяны кантип оңой алууг...
12:04
Бишкектеги төрөт үйүндө салмагы 5 килограммдан ашкан алп наристе төрөлдү
11:25
Президент Садыр Жапаров бүгүн элге кайрылуу жасайт
11:16
Ош шаарынын мэриясы электромобилдерге өтөт
11:05
Ооганстанда толугу менен интернет кызматы үзгүлтүккө учурады