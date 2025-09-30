Бишкекте 2-октябрда бир катар аймактарында суу убактылуу өчүрүлөт

Бишкекте 2-октябрда саат 9:00дөн 17:00гө чейин турак жайларга, мектептерге, мектепке чейинки билим берүү мекемелерине, саламаттыкты сактоо мекемелерине жана башка социалдык жана өндүрүштүк объекттерге ичүүчү суу берүү токтотулат. Бул Бишкек мэриясы кабарлады.
Маалыматка ылайык, өчүрүү аймагы төмөнкү көчөлөр менен чектелет:
Чүй кең көчөсү, Фрунзе көчөсү, Манас кең көчөсү, Жибек Жолу кең көчөсү Ала-Арча дарыясына чейин
Турусбеков көчөсү, Баялинов көчөсү, Абдрахманов көчөсү
«Белинский» суу алгычындагы жана шаардагы таза суу түтүктөрүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу суу токтотулат.
«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-ишканалардан жана шаар тургундарынан ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.