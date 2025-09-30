10:59
Кыргызча

Кыргызстандын мектептеринде математика, физика боюнча орус жумалыгы өтөт

Кыргызстандын мектептеринде «Математика, физика жана информатика боюнча орус жумалыгы» өтөт. Бул тууралуу Бишкектеги Орус үйү билдирди.

Лобачевский атындагы Нижний Новгород мамлекеттик университетинде 6-октябрдан 11-октябрга чейин кыргыз мектеп окуучуларына жана мугалимдери үчүн математика, физика жана информатика жумалыгы өтөт. Иш-чаралар Нарын шаарындагы, ошондой эле Кочкорка, Ат-Башы айылдарындагы мектептерде өткөрүлөт.

8—11-класстардын окуучулары үчүн орус тилинде атайын окуу программалары даярдалган. Анын ичинде лекциялар жана практикалык сабактар ​​бар. Ар бир предмет боюнча мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу боюнча атайын программалар иштелип чыккан.

«Орус жумалыгы» университет-мектеп-университет класстарынын кластердик моделинин алкагында россиялык педагогдордун тажрыйбасын колдонот. Мында университеттин окутуучулары жогорку класстын окуучуларына сабак беришет жана мугалимдердин квалификациясын жогорулатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345382/
Кароо: 128
