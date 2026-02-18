14:22
USD 87.45
EUR 103.55
RUB 1.14
Кыргызча

Республикалык олимпиаданын II этабында 21 миңден ашык мектеп окуучусу катышты

Республикалык олимпиаданын экинчи (райондук) этабына 21 миңден ашык мектеп окуучусу катышты. Бул тууралуу Агартуу министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, II этапка республика боюнча жалпы 21 844 окуучу катышып, анын ичинен 1 606 окуучу олимпиаданын III (облустук/шаардык) этабына өттү.

Аймактар боюнча III этапка өткөндөрдүн жалпы көрсөткүчү:

  • Бишкек шаары — 2807 окуучу катышып, 146сы;
  • Ош шаары — 148 окуучу катышып, 34ү;
  • Ысык-Көл облусу — 2 545 окуучу катышып, 189у;
  • Ош облусу — 2418 окуучу катышып, 230у;
  • Нарын облусу — 2090 окуучу катышып, 115и;
  • Талас облусу — 1221 окуучу катышып, 124ү;
  • Баткен облусу — 1487 окуучу катышып, 181и;
  • Чүй облусу — 3737 окуучу катышып, 272си;
  • Жалал-Абад облусу — 5391 окуучу катышып, 315и.

Олимпиада төмөнкү предметтер боюнча өткөрүлдү:

  • англис тили, математика, информатика, физика, химия, биология, география, тарых;
  • окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн мектептер (класстар) үчүн: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты;
  • окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер (класстар) үчүн: кыргыз тили жана адабияты, орус тили жана адабияты.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/362497/
Кароо: 160
Басууга
Теги
Мектеп окуучуларынын республикалык Олимпиадасынын ырааттамасы жарыяланды
Кышкы каникул: Биринчи класстын окуучулары узартылган каникулга чыгышат
Быйыл Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган
Мектептеги каникул эмне үчүн кыскартылды? Аткаминерлердин жообу
Чүй облусунун мектеп окуучулары «Евразия» үй-бүлөлүк сейил багында болушту
Мектеп окуучуларынын күзгү каникулу 5-ноябрда башталат
Бишкектин Ленин районундагы мектептерде коопсуздук чаралары күчөтүлдү
Окуучуларга коркунуч. Бишкектин мектептери онлайн окутууга өтпөйт
Кыргызстандын мектептеринде математика, физика боюнча орус жумалыгы өтөт
Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды
Эң көп окулган жаңылыктар
U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү U-23: Кыргызстан 2028-жылдага Азия Кубогун өткөрүүгө талапкерлигин көрсөттү
Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч&nbsp;министр кызматтан алынды Министрлер кабинетинде кадрдык өзгөрүүлөр: Үч министр кызматтан алынды
Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды? Президент Ташиевге жолукту: Эмнелер талкууланды?
Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды Кочкор районунда 7,2 млн сомдук жер тилкеси мамлекетке кайтарылды
18-февраль, шаршемби
13:49
ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү табылды ӨКМ: Суусамырда кар көчкү алдында калган чабандын сөөгү...
13:23
Жогорку Кеңеш үч жаңы министрдин талапкерлигин талкуусуз колдоду
13:05
Орозо-2026: Бүгүн биринчиТаравих намазы окулат. Эрежелери
12:35
ЖКда жаңы депутаттар ант берди. Парламенттин курамы 90 депутат болду
12:20
Пайдалуу кеңеш: Орозонун артыкчылыгы