Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын IV этабы башталды

Бүгүн, 27-мартта Кыргызстанда мектеп олимпиадасынын төртүнчү этабы башталды. Бул тууралуу Агартуу министрлиги билдирди.

Маалыматка ылайык, ачылыш аземи Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейи базасында өтүп, ага Кыргыз Республикасынын агартуу министринин орун басары Надира Джусупбекова, Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батракеева, «Кыргызстан Маариф» фондунун директорунун орун басары Кыялбек Акматов жана башкалар катышты.

Министрдин орун басары Надира Джусупбекова өз сөзүндө олимпиаданын башкы принциби татыктуулардын жеңиши экенин белгиледи.

«Сиздер бүгүн бул жерге келүү үчүн чоң эмгек жумшап, тынымсыз издендиңиздер. Ошондуктан ар бириңиздер буга чейин эле жеңүүчүсүздөр. Өзүңүздөргө ишенип, мыкты жыйынтыктарды көрсөтө турганыңарга ишенем. Ар бириңиздер өлкөбүздүн келечеги болуп, илим менен билимдин өнүгүшүнө салым кошо турган жаш муунсуздар. Баарыңыздарга ийгилик каалайм, чыныгы татыктуулар жеңсин», — деди ал.

Республикалык олимпиаданын бул этабына облустук жана шаардык турларда 1—2-орундарды ээлеген 330га жакын окуучу катышууда.

Олимпиада төмөнкү билим берүү уюмдарында өткөрүлүүдө:

  • Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейи — математика, физика, тарых, информатика, география;
  • Айчүрөк лицейи — кыргыз тили, орус тили, англис тили;
  • И.Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети — химия жана биология.

Олимпиада эки күнгө созулуп, 30-мартта жеңүүчүлөрдү салтанаттуу сыйлоо аземи өткөрүлөт.
Кыргызстанда мектеп окуучуларынын олимпиадасынын облустук баскычы башталды
Ошто эки мектеп бузулууда. Алардын бириндеги окуучулар онлайн окутууга өттү
Окуучулардын жазгы каникулу узартылды
Бишкекте окуучулардын массалык мушташы: жаракат алгандар бар, иш козголду
Республикалык олимпиаданын II этабында 21 миңден ашык мектеп окуучусу катышты
Мектеп окуучуларынын республикалык Олимпиадасынын ырааттамасы жарыяланды
Кышкы каникул: Биринчи класстын окуучулары узартылган каникулга чыгышат
Быйыл Кыргызстанда мектеп рэкетинин 27 учуру катталган
Мектептеги каникул эмне үчүн кыскартылды? Аткаминерлердин жообу
Чүй облусунун мектеп окуучулары «Евразия» үй-бүлөлүк сейил багында болушту
Эң көп окулган жаңылыктар
Ошто төрт эм&nbsp;төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды Ошто төрт эм төрөгөн эне ымыркайлары менен үйүнө чыгарылды
Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат Бүгүн Бишкекте жылуулук өчүрүлүп, 1-апрелден тарта ысык суу токтотулат
24-мартка карата аба ырайы 24-мартка карата аба ырайы
Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду Чүйдө жөө өтмөктөн окуучу кызды унаа сүзүп, каза болду
27-март, жума
13:05
PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен үчүнчү жолу беттешет PWL 11: Акжол Махмудов жапониялык балбан Кусака менен ү...
12:35
Мектеп окуучуларынын республикалык олимпиадасынын IV этабы башталды
12:18
Эмил Балтагулов Жалал-Абад филармониясынын директору болуп дайындалды
12:05
Пайдалуу кеңеш: Бактылуу болуунун жолдору
11:19
«Алга» стадиону сатылбайт: Мэриянын түшүндүрмөсү