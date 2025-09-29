14:42
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Кыргызча

Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды

Сузак районунун Бек-Абад айылында жаран А.А. аттуу жаранды УКМКнын кызматкеримин деп тааныштырып, жергиликтүү тургундардын акчасын алдоо жолу менен уурдап жүргөн жеринен кармалган. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, А.А. өз аракеттерин УКМК органдарына финансылык жардам көрсөтүү зарылчылыгына негиздеген жана өлкөнүн жогорку кызмат адамдары менен болгон байланышка жамынган. Андан соң кылмышка шектүү жаран карызын төлөөнүн ордуна кылмыш ишин ынанымдуу кылуу үчүн жасалма укук коргоо органынын күбөлүгүн көрсөтүп, жабырлануучуларга кысым көрсөткөн.

Аталган жаран кармалган учурда автоунаадан РФ ИИМинин кызматкеринин күбөлүгү жана укук коргоо органдарына тиешелүүлүгүн окшоштурган башка буюмдар табылган.

УКМК А.А.нын алдамчылык аракеттеринен жапа чегиши мүмкүн болгон жарандарды КР УКМКнын Жалал-Абад облусу боюнча башкы башкармалыгынын: 0995 01 22 10 (WhatsApp) ишеним телефонуна кайрылууну суранат

Ошондой эле УКМК органдарына финансылык жана башка материалдык жардам көрсөтүү максатында жарандардын акча каражаттарын алдап жүргөн мындай шылуундарга жана кылмыштуу аракеттерге УКМК коомчулукту ишенбөөгө чакырат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345266/
Кароо: 102
Басууга
Теги
УКМК Ак-Талаа районундагы дээрлик 2 гектар жер тилкесин мамлекетке кайтарды
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады
Ысык-Көл облусунда 6 килограмм баңгизат жана курал алынды
УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, курулуш компаниясынын директорун кармады
Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды
Чүй облусундагы эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө
Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты
Спорт агенттигинде 30 миллион сомдук коррупциялык схема аныкталды
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн Жогорку Кеңеш таркады. Мөөнөтүнөн мурда шайлоо 30-ноябрда өтүшү мүмкүн
Ош&nbsp;шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды Ош шаарында жаңы спорт комплексинин курулушу башталды
Быйылкы &laquo;Мисс Кыргызстан-2025&raquo; наамын ким алды? Быйылкы «Мисс Кыргызстан-2025» наамын ким алды?
&laquo;Байкуш-4: Кыргызча бизнес&raquo; комедиясы жарык көрдү «Байкуш-4: Кыргызча бизнес» комедиясы жарык көрдү
29-сентябрь, дүйшөмбү
14:30
Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде колдонулбайт Шайлоо −2025: Административдик ресурс мурдагы деңгээлде...
14:17
Алдамчылар үгүтчү катары үйлөргө киришет. БШК шылуундар тууралуу эскертет
13:56
Жамгыр жаайт. Бишкекте октябрь айында кандай аба ырайы күтүлөт?
13:42
Жалал-Абадда өзүн УКМК кызматкеримин деп тааныштырган алдамчы кармалды
13:24
Мыктыбек Оролбай уулу UFC турниринде швециялык Жек Херманссон менен беттешет