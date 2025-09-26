16:01
USD 87.45
EUR 102.69
RUB 1.04
Кыргызча

УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) Бишкектин «Чыгыш-5» кичи районундагы «Санхаус плюс» турак жай комплексин курууда мыйзам бузууларга жол берген курулуш компаниясынын жетекчилери кармалганын билдирди.

Маалыматка ылайык, 24-сентябрда интернетке аталган комплекстин жашоочуларынын видео кайрылуусу жарыяланып, анда подрядчы өз милдеттенмелерин аткарбай, натыйжада имарат ишке берилбей жатканына нааразы болушкан. Курулуш башталганга чейин компания турак жай комплексин ири шаарда жашоого эң ыңгайлуу шарттарды, анын ичинде коопсуздук системаларын, тосулган аймакты, жеке жер астындагы унаа токтотуучу жайды жана башкаларды сунуштайт деп жарнамалаган.

УКМКнын басма сөз кызматы
Фото УКМКнын басма сөз кызматы . Жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады

Текшерүү учурунда үйдүн курулушу мыйзам бузуу жана макулдашылган долбоордон четтөө менен жүргүзүлгөндүгү аныкталган. Чындыгында жашоочулар долбоорго киргизилген жер астындагы унаа токтотуучу жайларды алышкан эмес.

Ишкананын жетекчилиги кирешени көбөйтүү максатында жер астындагы унаа токтотуучу жайды долбоорлоо документтерин жана курулуш нормаларын бузуу менен, бекитилген пландан четтеп, коммерциялык жайга айландырганы аныкталган. Бул соода-сатык келишимдеринин шарттарын, комплекстин жашоочуларынын мыйзамдуу укуктарын бузуп, айланадагы жол абалын да начарлаткан.

Көрүлгөн чаралардын натыйжасында курулуш ишканасынын директору О.Б.М. жана көзөмөл жүргүзгөн долбоорлоо уюмунун жетекчиси Б.Э.Б. кармалып, Бишкек ШИИБдин убактылуу кармоочу жайына камалды.

Тергөөнүн жүрүшүндө жогоруда аталган адамдар долбоордун ишке ашпай жатканы боюнча өздөрүнүн аракеттери мыйзамсыз экенин моюнга алышып, жанаша жайгашкан аймакка тиешелүү унаа токтотуучу жайды талаптагыдай уюштурууну убада кылышкан.

УКМК ушул сыяктуу мыйзам бузуулардын башка учурларын аныктоо боюнча ишин улантып, жарандардын укуктарына шек келтирбөөнү катуу эскертет, ошондой эле ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын жооптуу кызматкерлерин жана кызмат адамдарын, курулуш уюмдарынын өкүлдөрүн өз ишин мыйзамдын талаптарынын так негизинде жүргүзүүгө чакырып, одоно мыйзам бузуулар үчүн кылмыш жоопкерчилигин эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345071/
Кароо: 68
Басууга
Теги
Ысык-Көл облусунда 6 килограмм баңгизат жана курал алынды
УКМК Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, курулуш компаниясынын директорун кармады
Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды
Чүй облусундагы эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө
Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты
Спорт агенттигинде 30 миллион сомдук коррупциялык схема аныкталды
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды
Ташиевдин атын жамынып: Кыргызстанда УКМКнын мурдагы кызматкери кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36&nbsp;жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
Баткен облусунда жер титирөө катталды Баткен облусунда жер титирөө катталды
Бишкекте жыл башынан бери 18&nbsp;миңге жакын &laquo;акылдуу&raquo; эсептегич орнотулду Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
Бишкек &laquo;Интервидение-2025&raquo; сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды Бишкек «Интервидение-2025» сынагында 2-орунду ээлеген Nomad триосун тосуп алды
26-сентябрь, жума
15:29
УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын курулушчуларын кармады УКМК жарандарды алдаган «Санхаус плюс» компаниясынын ку...
15:06
Чүй облусунда курал-жарак жана ок-дарылар сакталган жашыруун жай табылды
14:47
Бишкектин борборунда өнүп турган эки жаш бак кыйылды
14:39
Алдамчылар Кыргызстандын президентинин сүрөтүн насыя боюнча жарнакта колдонууда
14:31
Өкмөттө Тамчы атайын инвестициялык зонасын башкаруу боюнча кеңеш түзүлдү