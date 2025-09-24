18:26
Кыргызча

Ысык-Көл облусунда 6 килограмм баңгизат жана курал алынды

УКМКнын басма сөз кызматы
Фото УКМКнын басма сөз кызматы . Ысык-Көл облусунда 6 килограмм баңгизат жана курал алынды
Ысык-Көл облусунун Балыкчы шаарында баңги затын ташыган кылмыштуу топ кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат борбору билдирди.

Кыргызстандын жарандары Т.Э.Ж. жана Ж.у.Э. баңгизаттарды Ысык-Көл районунан Балыкчы шаарына системалуу түрдө ташып келип, андан кийин колдонуу жана сатуу үчүн кол менен даярдашкан.

Текшерүүнүн натыйжасындаТ.Э.Ж. жана Ж.у.Э. баңгизат каражаттарын ташып бара жаткан учурунда кармалып, тинтүү учурунда 6 килограмм баңгизат, баңги каражаттарын жасоо үчүн буюмдар, ошондой эле катталбаган «Тоз 8» үлгүсүндөгү ок атуучу куралдар алынган.

Т.Э.Ж. жана Ж.у.Э. кармалып, Каракол шаарынын тергөө абагына 2 айга камалды.

Тергөө иштери жүрүп жатат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344771/
