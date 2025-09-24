12:11
Өлкөдө «Улгайган жарандарга көңүл буруу жана камкордук» бир айлыгы башталды

Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлиги 15-сентябрдан 15-октябрга чейин «Карыларга көңүл буруу жана камкордук» аттуу бир айлыктын башталышын жарыялайт.

Иш-чара КР өкмөтүнүн 2012-жылдын 10-апрелиндеги № 237 токтомунун алкагында өткөрүлүп, улуу муундун жашоо сапатын жогорулатууга, улгайган жарандардын кадыр-баркын сыйлоо жана камкордук салтын бекемдөөгө, ошондой эле коомчулуктун көңүлүн социалдык коргоо маселелерине бурууга багытталган.

Бир айлыктын алкагында өлкө боюнча социалдык, медициналык, укуктук иш-чаралар, маданий-агартуу жолугушуулары, өз ара жардам көрсөтүү акциялары, кайрымдуулук демилгелери өткөрүлөт.

Министрлик бардык жарандарды, коомдук бирикмелерди жана бизнес-структураларды бул иш-чарага активдүү катышууга жана улгайган жарандарга болгон көңүл буруу менен камкордукту айлык маалында гана эмес, күн сайын көрсөтүүгө чакырат.
