Ош шаарынын мэри «Жомок» бала бакчасынын абалына нааразы болду

Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев эртең мененки текшерүү учурунда Айтиев көчөсүндө жайгашкан «Жомок» бала бакчасына барды. Балдар үчүн жайларды жана шарттарды көрүп чыккандан кийин ал көргөнүнө нааразы болду.

Мэрдин айтымында, балдардын бөлмөлөрүндө тазалык, таза аба жетишпейт.

«Жок дегенде эртерээк келип, терезелерди ачкыла», — деп кызматкерлерге кайрылып, балдарга жөнөкөй санитардык шарттар түзүлүшү керектигин баса белгиледи.

Бала бакчага баргандан кийин Жеңишбек Токторбаев Айтиев көчөсүн текшерүүнү улантты. «Мээрим» бала бакчасы, Керме-Тоо мектеби да ушул жерде жайгашкан. Бул тилкеде ата-энелердин жана окуучулардын көптүгүнө байланыштуу унаа тыгындары үзгүлтүксүз пайда болот.
