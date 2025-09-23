Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) тарабынан тыюу салынган уюмдун лидери, экстремисттик идеологияны жайылтып, жаңы тарапташтарды тартып жүргөн Кыргызстандын жараны 1986-жылы туулган М.К.Н. кармалды.
Ал мурда экстремисттик ишмердиги үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү диний адабияттар алынып, тиешелүү экспертиза жүргүзүлүп жатат.
УКМК жарандарды диний-экстремисттик уюмдардын ишин түзүүгө жана катышуусуна байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин 330, 331 жана 332-беренелеринде каралган кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет.