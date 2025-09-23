14:25
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет (УКМК) тарабынан тыюу салынган уюмдун лидери, экстремисттик идеологияны жайылтып, жаңы тарапташтарды тартып жүргөн Кыргызстандын жараны 1986-жылы туулган М.К.Н. кармалды.

Ал мурда экстремисттик ишмердиги үчүн кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда экстремисттик мүнөздөгү диний адабияттар алынып, тиешелүү экспертиза жүргүзүлүп жатат.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Шектүү
Кармалган жаран УКМКнын тергөө абагына киргизилип, ячейканын башка мүчөлөрүн аныктоо боюнча ыкчам-тергөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.

УКМК жарандарды диний-экстремисттик уюмдардын ишин түзүүгө жана катышуусуна байланыштуу Кылмыш-жаза кодексинин 330, 331 жана 332-беренелеринде каралган кылмыш жоопкерчилигине тартыларын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344566/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Чүй облусундагы эс алуу лагери мамлекеттин менчигине кайтарылды
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө
Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты
Спорт агенттигинде 30 миллион сомдук коррупциялык схема аныкталды
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды
Ташиевдин атын жамынып: Кыргызстанда УКМКнын мурдагы кызматкери кармалды
Кыргызстандын Коргоо министрлигинин системасындагы коррупциялык схема аныкталды
«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды Бишкекте Нүзүп Аталыктын эстелиги ачылды
23-сентябрь, шейшемби
13:35
Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кармалды Диний-экстремисттик «Хизб ут-Тахрир» уюмунун лидери кар...
13:26
III Парламенттер аралык форумдун жыйынтыгында Бишкек декларациясы кабыл алынды
13:16
Балдарга белек: Жеткинчектерге "Манас","Семетей","Сейтек" китептери жарык көрдү
12:36
ЖК депутаттыгына талапкерлердин мамлекеттик тилди билүү деңгээли текшерилбейт
12:16
Пайдалуу кеңеш: Онколог рактын өнүгүшүнүн чыныгы себептерин аныктады