03:24
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Кыргызча

Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл

Бүгүн, 23-сентябрь — Кыргызстандын мамлекеттик тил күнү. 1989-жылы 23-сентябрда Кыргыз ССРинин Жогорку Совети «Кыргыз ССРинин мамлекеттик тили жөнүндө» мыйзамын кабыл алып, андан соң кыргыз тилине Мамлекеттик тил макамын берген.

Бул мыйзам 2004-жылы Жогорку Кеңештин Мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Мына, ошол күндөн бери, 23-сентябрь-кыргыз тил майрамы катары белгиленип келет.

Кыргыз тилине Мамлекеттик тил макамынын берилиши-адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө, ошону менен бирге коомдун руханий жаңылануусуна, жаңыча ой жүгүртүүсүнө, эне тилдин кадырын көтөрүүгө ташталган зор кадам болгон.

Ар бир улуттун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири, элдин элдүүлүгүн, иденттүүлүгүн, улутун аныктаган бул анын — тили. Эгер улут тилин жоготсо, бара-бара улутун жоготот. Андыктан кыргыз тилинде сүйлөп, эне тилдин өркүндөшүнө салым кошуу ар бир кыргыз атуулунун ыйык милдети.

Бул күнү билим берүү мекемелеринде кыргыз тили боюнча ар кандай сынактар уюштурулуп, концерттик программалар менен коштолот. Ушул майрамды утурлай, мамлекеттик деңгээлде атайын иш-чаралар өткөрүлүп, кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар өткөрүлөт.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344462/
Кароо: 91
Басууга
Теги
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Кыргызстанда мамлекеттик тил боюнча жоболор өзгөрдү. Мыйзамга кол коюлду
Жогорку Кеңештин төрагасы эне тилге астейдил мамиле кылууга чакырды
Кыргызстанда жылына кыргыз тилинде төрт мультфильм чыгарылат
Кыргызстан бир айда 6 миң 968 тонна жер-жемишти тышка сатты
Кыргызстанда акыркы жумада COVID-19дун 7 жаңы учуру катталды
ӨКМ: Кыргызстанда азык-түлүк таңсыктыгы жаралбайт
Депутаттар президентке нараазы. Алар каршы болгон кандидат элчиликке дайындалды
Казакстанда латын графикасына негизделген казак алфавитинин жаңы долбоору талку
Сооронбай Жээнбеков кыргызстандыктарды Мамлекеттик тил күнү менен куттуктады
Эң көп окулган жаңылыктар
Бишкектин тургуну көзү ачыкка &laquo;сыйкырдуу кызматы&raquo; үчүн 100 миң доллар берген Бишкектин тургуну көзү ачыкка «сыйкырдуу кызматы» үчүн 100 миң доллар берген
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти &laquo;чечүү&raquo; үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17&nbsp;киши милицияга жеткирилген Жалал-Абадда тойдо жалпы мушташ чыгып, 17 киши милицияга жеткирилген
Кара-Сууда &laquo;Манас&raquo; стадиону ачылды. Ага президент жана УКМК төрагасы катышты Кара-Сууда «Манас» стадиону ачылды. Ага президент жана УКМК төрагасы катышты
23-сентябрь, шейшемби
02:28
Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл Байлыктын башы эне -тил! Мамлекеттик тилге 36 жыл
22-сентябрь, дүйшөмбү
17:35
23-сентябрга карата аба ырайы
17:28
Бишкектин Жылуулук электр борбору Казакстандан 200 миң тонна көмүр алат
16:19
Кыргызстан эми 40 кабаттуу үйлөрдү курууга уруксат берди
16:08
Бишкекте жыл башынан бери 18 миңге жакын «акылдуу» эсептегич орнотулду
15:30
Кара-Балтада подряддык уюмдун директору коррупцияга шектелүүдө