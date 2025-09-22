13:17
Кыргызча

Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Азербайжандын борбору Баку шаарында өткөн үчүнчү эл аралык коопсуздук форумуна катышты. Бул тууралуу Мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Форумга 60тан ашык өлкөнүн чалгындоо жана коопсуздук органдарынын жетекчилери катышты. Катышуучулар жаңы глобалдык чакырыктардын шартында эл аралык жана аймактык коопсуздукту камсыздоо маселелерин талкуулашты.

УКМК басма сөз кызматы
Фото УКМК басма сөз кызматы. Камчыбек Ташиев Бакуда өткөн коопсуздук форумуна катышты
Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чек арасындагы маселелерди тынчтык жолу менен чечүү боюнча тажрыйбасы менен бөлүшүп, терроризмге, трансулуттук кылмыштуулукка жана башка коркунучтарга каршы биргелешкен аракеттерди күчөтүү зарылдыгын белгиледи.

Форумдун жүрүшүндө ал бир нече өлкөнүн атайын кызматтарынын жетекчилери менен жолугушуп, ыкчам кызматташтыкты кеңейтүү, маалымат алмашуу, өнөктөштүктү бекемдөө боюнча келишимдерге кол коюшту.
