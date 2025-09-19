11:30
USD 87.45
EUR 103.44
RUB 1.05
Кыргызча

Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды

Бишкек шаарынын Биринчи май райондук соттук аткаруучулар башкармалыгынын кызматкери, юстициянын капитаны Ж.А.М. 35 миң сом пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин (УКМК) маалымат борбору билдирди.

Кылмыш ишинин алкагында ыкчам-иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө аталган кызматкер жарандан алимент өндүрүү маселесин чечип берүү үчүн талап кылып жаткан 35 миң сом өлчөмүндөгү акчаны алып жаткан жеринен кармалды.

Учурда тергөө амалдары жүрүп, кармалган жаран тарабынан мыйзамсыз иш алып баруусу мүмкүн болгон башка фактылар текшерилүүдө.

УКМК коррупциянын бардык фактыларына, анын ичинде калкты социалдык жактан коргоо чөйрөсүндөгү мыйзамсыз аракеттерге катуу бөгөт коюларын эскертет.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/344112/
Кароо: 116
Басууга
Теги
Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды
Ташиевдин атын жамынып: Кыргызстанда УКМКнын мурдагы кызматкери кармалды
Кыргызстандын Коргоо министрлигинин системасындагы коррупциялык схема аныкталды
«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды
Москва районундагы жер мафиясы. УКМК айылдык кеңештин төрагасын кармады
Бишкектин Ленин районунун салык кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды
УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Чүйдө жер басып алуу: УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
19-сентябрь, жума
11:30
Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн курманы эртең менен ач карын жеш керек? Пайдалуу кеңеш: Эмне үчүн курманы эртең менен ач карын...
10:37
Бүгүн ЮНЕСКОдо Чыңгыз Айтматовго арналган эл аралык конференция өтүп жатат
10:21
Сот аткаруучу алимент боюнча ишти «чечүү» үчүн пара алып жаткан жеринен кармалды
10:12
Гүлчө айылы райондук маанидеги шаар статусун алышы мүмкүн
09:39
Бүгүнкү доллардын курсу