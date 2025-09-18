Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды

Жалал-Абад облусунда бир нече мектеп директорлору опузалап пара талап кылгандыгы үчүн кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, Токтогул районундагы № 4 Н.Бримкулов атындагы орто мектебинин, № 2 Ч. Сузак районундагы Айтматов жана Сузак районундагы № 65 А.Юнусов атындагы орто мектептери «мектептин муктаждыгы үчүн» деген шылтоо менен мугалимдерди опузалап, системалуу түрдө ишке орноштуруу үчүн пара алып, Россияда эмгек мигрант болуп жүргөн бүтүрүүчүлөргө мыйзамсыз аттестат берүүнү уюштурушкан.
Андан сырткары, Сузак районундагы № 94 жана 4-мектептердин директорлору ушул сыяктуу мыйзамсыз опузалоо схемаларын жана коррупциялык схемаларды уюштурганы үчүн кызматынан бошотулган.
Кылмыш иликтөө иштеринин алкагында № 2 мектептин директору камакка алынды. Ал мектепте аныкталган мыйзам бузууларды жашыруу үчүн коопсуздук кызматынын кызматкерине 500 миң сом пара берүүгө аракет кылган.