13:32
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Кыргызча

Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды

Жалал-Абад облусунда бир нече мектеп директорлору опузалап пара талап кылгандыгы үчүн кызматынан бошотулду. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, Токтогул районундагы № 4 Н.Бримкулов атындагы орто мектебинин, № 2 Ч. Сузак районундагы Айтматов жана Сузак районундагы № 65 А.Юнусов атындагы орто мектептери «мектептин муктаждыгы үчүн» деген шылтоо менен мугалимдерди опузалап, системалуу түрдө ишке орноштуруу үчүн пара алып, Россияда эмгек мигрант болуп жүргөн бүтүрүүчүлөргө мыйзамсыз аттестат берүүнү уюштурушкан.

Андан сырткары, Сузак районундагы № 94 жана 4-мектептердин директорлору ушул сыяктуу мыйзамсыз опузалоо схемаларын жана коррупциялык схемаларды уюштурганы үчүн кызматынан бошотулган.

Кылмыш иликтөө иштеринин алкагында № 2 мектептин директору камакка алынды. Ал мектепте аныкталган мыйзам бузууларды жашыруу үчүн коопсуздук кызматынын кызматкерине 500 миң сом пара берүүгө аракет кылган.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343989/
Кароо: 68
Басууга
Теги
Ташиевдин атын жамынып: Кыргызстанда УКМКнын мурдагы кызматкери кармалды
Кыргызстандын Коргоо министрлигинин системасындагы коррупциялык схема аныкталды
«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды
Москва районундагы жер мафиясы. УКМК айылдык кеңештин төрагасын кармады
Бишкектин Ленин районунун салык кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды
УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Чүйдө жер басып алуу: УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады
Опузалап пара алуу. ИИМдин райондук күзөт кызматынын жетекчилери кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
18-сентябрь, бейшемби
13:21
«Жылдын мыкты мугалими» сынагында 118 мугалим ат салышат «Жылдын мыкты мугалими» сынагында 118 мугалим ат салыша...
13:10
Жалал-Абад облусунда акча талап кылган мектеп директорлору кызматтан алынды
12:49
Быйыл Кыргызстанга чет өлкөдөн 327 жарандын сөөгү алынып келинди
12:43
Төө-Ашууда туман жана кар: Айдоочуларды этият болууга чакырабыз
12:32
Кыргызстандын туусунун авторлорунун бири Жусуп Матаев дүйнөдөн кайтты