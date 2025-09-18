Бүгүн Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт

Бүгүн, 18-сентябрда Бишкектин айрым жерлеринде суу болбойт. Бул тууралуу мэриянын басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, 18-сентябрда саат 10:00дөн 16:00гө чейин төмөнкү даректерде суу берүү токтотулат:
Ч. Айтматов проспектиси № 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6;
Токтонолиев көчөсү 139/3, 157, 153, 153/3, 155;
Т.Океев көчөсү 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8;
Суу «Аэропорт» суу алгычында жана шаардык суу түтүктөрүндө оңдоо иштерине байланыштуу токтотулмакчы.
«Бишкексууканал» ишканасы келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайт жана мекеме-уюмдарды жана калкты ичүүчү сууну алдын ала камдап алууну суранат.