17:05
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Кыргызча

Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды

Токтогулда окуяга күбө болгондор шаардагы мектептердин биринин футбол талаасында пайда болгон куюнду видеого тартып алышкан.

Кадрларда чаңдын уюлу менен шамалда куюн талаанын ортосунда айланганын көрүүгө болот. Бирок мектеп окуучулары жашынуунун ордуна куюндун ичине киришкен. Бактыга жараша шамалдын агымы катуу болбогондуктан, жабыркагандар болгон жок.

Адистер кичинекей куюн да кооптуу экендигин эскертет. Айлампанын ичине кирүү жаракатка алып келиши мүмкүн. Ал эми куюндун катуу агымы таш, чаңдарды дагы абага сапырат.

Мугалимдерден жана ата-энелерден балдарга жаратылыштын мындай кубулуштары ойноого болбой тургандыгын, айрыкча кооптуу, коркунуч экенин түшүндүрүп берүүсүн суранышат.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343874/
Кароо: 122
Басууга
Теги
Кыргызстанда жаңы окуу жылы башталды. Алгачкы сабактын темалары
Кыргызстандык мектеп окуучусу IOAI эл аралык олимпиадада коло медалга ээ болду
Милиция бүтүрүүчүлөргө аттестат тапшыруу учурунда коомдук тартипти камсыз кылды
Кыргызстанда мектеп бүтүрүүчүлөрүнө аттестаттар 30-июнда тапшырылат
Кыргызстанда 12 жылдык билим тууралуу алгачкы аттестаттар качан берилери айтылды
Быйыл Кыргызстанда мектептерди канча окуучу аяктап жатат?
Бишкекте 400гө жакын окуучу Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекциясында катталган
Быйыл Кыргызстанда 80 миңден ашык окуучу 11-классты аяктайт
Кыргызстанда 90 миңдей бала мектепке катталды
Кыргызстанда сентябрда 250 миңге жакын бала биринчи жолу мектепке барат
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1&nbsp;триллион сомдон ашты Кыргызстандын ИДПсынын көлөмү сегиз айда 1 триллион сомдон ашты
Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт Шашылыш билдирүү! Аба ырайы кескин өзгөрөт
Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V&nbsp;келди: Ал&nbsp;архитектура сыйлыгын тапшырат Кыргызстанга ханзаада Рахим Ага Хан V келди: Ал архитектура сыйлыгын тапшырат
Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды Кыргызстанда бир жумада дээрлик 350 мас айдоочу кармалды
17-сентябрь, шаршемби
16:56
Бишкектеги жашыруун кумар оюндарын уюштургандар кармалды Бишкектеги жашыруун кумар оюндарын уюштургандар кармалд...
15:48
Токтогул мектебинин стадионундагы куюн балдардын оюнуна айланды
14:42
МамДума Кыргызстанга мунай продуктуларын жеткирүү протоколун ратификациялады
13:46
Бишкекте 17 жаштагы кыз киши өлтүргөн деп шектелүүдө
13:00
Акыйкатчы иликтейт: Дарыгердин шалаакылыгынан 14 жаштагы кыздын буту кесилдиби?