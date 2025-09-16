14:23
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Кыргызча

Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн

Өзгөчө кырдаалдар министрлиги Кыргызстанда 17-сентябрдан 19-сентябрга чейин нөшөрлөгөн жамгыр жаашы күтүлүп жатканын, буга байланыштуу эңкейиш жана төмөн жерлерди суу каптоосу мүмкүн экенин эскертет.

ӨКМ жарандарга кайрылат:

— бул күндөрү тоодо, жаратылышта жана дарыя жээктеринде эс алуудан алыс болуу;

— жамгыр сууларынын эркин өтүшүн камсыз кылуу үчүн сугат арыктарын жана каналдарын тазалоо;

— суу каптоо коркунучу бар жерлерде өзгөчө этият болуңуз.

Өзгөчө кырдаалга күбө болсоңуз же кырсык учурунда «112» кызматына токтоосуз билдириңиз. Чалуу күнү-түнү кабыл алынат жана акысыз.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343710/
Кароо: 101
Басууга
Теги
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлүүдө
Шашылыш билдирүү: Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү: Өлкөнүн тоолуу аймактарында сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Жамгыр жаап, сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү. Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Тоолуу аймактарда сел жүрүшү мүмкүн
Шашылыш билдирүү! Бишкек менен Чүйдө катуу шамал болушу мүмкүн
Эң көп окулган жаңылыктар
Алымбек датканын 225&nbsp;жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы
Аймактык үч&nbsp;университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды
16-сентябрь, шейшемби
13:47
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам...
12:49
«Ата-Бейитте» баатырлардын элеси эскерилди: Чек ара жаңжалына 3 жыл
12:18
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
12:05
Бүгүн Хорватиядагы дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы килемге чыгат
11:42
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер кофенин күтүлбөгөн пайдасын атады