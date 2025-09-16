14:23
USD 87.45
EUR 102.64
RUB 1.04
Кыргызча

Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды

Кыргызстанда ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 2025-жылдын 27-28-август аралыгында белгисиз адамдар өздөрүн Улуттук банктын жана УКМКнын кызматкерлери катары тааныштырып, Бишкек шаарынын 67 жаштагы тургунуна тиешелүү болгон 600 миң сомун ээлеп алышкан.

Бул факт боюнча Кылмыш-жаза кодексинин 209-беренеси (Алдамчылык) боюнча кылмыш иши козголгон. Кармалган шектүү ошол топто болгону аныкталган. Ал активатор ролун аткарып келген.

Аталган жигит SIM-карталарды өзүнүн атына же башка адамдардын атына каттап, активдештирүү жана номерлерди WhatsApp мессенжерине байлоо менен кийинчерээк үчүнчү жактарга сатып турган.

Анын жанынан уюлдук байланыш операторлоруна таандык 700 активдештирилген SIM-карта табылган. Соттун чечими менен шектүү камакка алынды.

Тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343699/
Кароо: 181
Басууга
Теги
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
Токаевдин иш сапарына байланыштуу Бишкекте жол кыймылына чектөө киргизилет
Нарында көпүрө кулап, дарыяга түшүп кеткен айдоочунун сөөгү табылды
ИИМдин ведомстволук медалдарына 2 миллион сом жумшалат
Бишкек-Балыкчы багытында жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө күчөтүлдү
ИИМ министри өлкөдө мыйзамсыз иштеп жүргөн чет элдиктерге кайрылды
Бала бакчанын ордуна мейманкана курулган. Оштун мурдагы мэри кармалды
Бишкекте башка бирөөлөрдүн батирин сатууга шектелген жаран кармалды
Бишкекте уурдалган унааны кармоо планы жарыяланды
Кыргызстанда 2024-жылы балдар 1,5 миң кылмыш жасаган
Эң көп окулган жаңылыктар
Алымбек датканын 225&nbsp;жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди Алымбек датканын 225 жылдыгы: Айтышта баш байгени Чыңгызхан Кожош жеңди
Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы Бишкектеги жер титирөө: Кыргызстандын сейсмология институтунун расмий маалыматы
Аймактык үч&nbsp;университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди Аймактык үч университет Жусуп Баласагын атындагы КУУга бириктирилди
Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды Бишкекте ЖКнын мурдагы депутаты Султанбай Айжигитовдун соту башталды
16-сентябрь, шейшемби
13:47
Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам сел жүрүшү мүмкүн Шашылыш билдирүү! Кыргызстанда нөшөрлүү жамгырдан улам...
12:49
«Ата-Бейитте» баатырлардын элеси эскерилди: Чек ара жаңжалына 3 жыл
12:18
Бишкекте ири кибер алдамчылыкка шектелген жаран кармалды
12:05
Бүгүн Хорватиядагы дүйнө чемпионатында Айпери Медет кызы килемге чыгат
11:42
Пайдалуу кеңеш: Дарыгер кофенин күтүлбөгөн пайдасын атады