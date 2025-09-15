11:44
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Кыргызча

Кыргызстандын Коргоо министрлигинин системасындагы коррупциялык схема аныкталды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти Коргоо министрлигинин кызмат адамдарынан акча алуу боюнча коррупциялык схеманы аныктады. Бул тууралуу Мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Маалыматка ылайык, «Кой-Таш» аскер бөлүгүндө мобилизациялык резервдик жыйымдар башкармалыгынын айрым кызматкерлери өлкөнүн жогорку жетекчилигинин жүргүзүп жаткан саясатына каршы, Куралдуу Күчтөрдүн кызыкчылыгына жана беделине доо кетирип, жеке баюу максатында акча каражаттарын талап кылуу менен алектенишкен.

«Коргоо министрлигинин өздүк курам менен иштөө боюнча окуу батальонунун командиринин орун басары, майор Б.М.М. жана окуу батальонунун 2-ротасынын 1-взводунун командири лейтенант К.А.Б. «Кой-Таш» аскер бөлүгүндө жайгашкан мобилизациялык резервдин окуусунан өтүп жаткан чакырылуучулардан мыйзамсыз кыска мөөнөттүү өргүү, бөлүктөн уруксатсыз чыгуу мүмкүнчүлүгү жана уюлдук телефон колдонуу түрүндөгү айрым жеңилдиктерди берүү үчүн акча талап кылуунун системалуу схемасын уюштурган. Бул кызматтары үчүн кызматкерлер 1000 сомдон 50 000 сомго чейин акча алышкан», — деп жазылат маалыматта.

Аталган факты боюнча КР УКМК тарабынан Кылмыш жаза кодексинин 342-беренеси «Пара алуу» боюнча кылмыш иши козголду. Кылмыш ишинин алкагында милициянын майору Б.М.М. жана лейтенант К.А.Б. кармалып, КР УКМКнын тергөө абагына камалды.

Учурда өлкөнүн коргоо мекемесинде коррупциялык схемага тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча ыкчам-издөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/343516/
Кароо: 90
Басууга
Теги
«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды
Москва районундагы жер мафиясы. УКМК айылдык кеңештин төрагасын кармады
Бишкектин Ленин районунун салык кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды
УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Чүйдө жер басып алуу: УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады
Опузалап пара алуу. ИИМдин райондук күзөт кызматынын жетекчилери кармалды
Мыйзамсыз миграция : Ош аэропортунун директорунун мурдагы жардамчысы кармалды
Чет элдик ишкерди коркуткан. УКТнын «Шрам» каймана аттуу мүчөсү кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт Алайда Алымбек датканын 225 жылдык мааракеси өтөт
Кыргыздын &laquo;Байбиче&raquo; комедиясы көрсөтүүгө чыкты Кыргыздын «Байбиче» комедиясы көрсөтүүгө чыкты
Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт Кыргызстанда Өзөктүк медицина борбору түзүлөт
Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү Алай районунда Европаны суктандырган шырдактар ​ көрсөтүлдү
15-сентябрь, дүйшөмбү
11:37
«Интервидение»: Орусиялык продюсер Максим Фадеев Кыргызстанга жан тартат «Интервидение»: Орусиялык продюсер Максим Фадеев Кыргыз...
11:32
Пайдалуу кеңеш: Тамекини кантип биротоло таштоо керек?
11:10
Кыргызстандын Коргоо министрлигинин системасындагы коррупциялык схема аныкталды
10:51
Криштиану Роналду Сауд Аравияда «Алтын бутса» сыйлыгын алды
10:42
Бишкекте Аламүдүн дарыясынан өткөн Жибек Жолу көпүрөсүн оңдоо иштери башталат