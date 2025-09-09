17:30
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Кыргызча

Күндүн сүрөтү. Непалда өкмөттүн имараты өрттөлдү

Социалдык тармактардан алынды
Фото Социалдык тармактардан алынды. Непалда өкмөттүк имарат өрттөнүп жатат

Непалдын борборунда популярдуу социалдык тармактарга тыюу салынгандан кийин массалык нааразылык акциялары уланууда.

Буга чейин өкмөт отставкага кетип, чектөөнү алып салганы менен эл тынчыбай жатат. Аткаминерлер имараттардын чатырларынан тик учактар ​​менен эвакуацияланууда. Акыркы маалыматтар боюнча, 19 адам каза болуп, 300дөн ашууну жаракат алган.

Социалдык тармактардан алынды
Фото Социалдык тармактардан алынды. Непалда өкмөттүк имарат өрттөнүп жатат

Сүрөттө Непал парламентинин имараты, анын алдына митингчилер чогулган. Социалдык тармактарга чектөө дүйнөлүк ири компаниялар өлкөнүн Байланыш министрлигинен каттоодон өтпөй калгандан кийин киргизилген.

Кырдаал курч бойдон калууда, бийлик элди тынчтанууга жана диалогго чакырууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342837/
Кароо: 104
Басууга
Теги
ӨКМ: Бишкектеги «Алкан» базарынын 120 чарчы метри өрттөндү
Кыргызстандын өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулары XX дүйнө чемпионатына катышат
Арча-Бешик конушундагы турак үйдөн өрт чыкты
Тогуз-Торо районунда Саймалуу-Таш мектебинде өрт чыкты
ӨКМ: Балыкчыдагы үй дээрлик эки саатта өчүрүлдү
Ош шаарында беш үй күйүп кетти
Ошто «Алтын» рестораны толугу менен күйүп кетти
Кыргызстандын аймагында сутка ичинде жети өрт кырсыгы катталды
Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, үч баланы алып чыгышты
Бишкектин таштанды таштоочу жайындагы өрт өчүрүлдү
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7&nbsp;дубанынын тилчилери бийликке кайрылды Кыргыз тили, Манас, ЖРТ: Кыргызстандын 7 дубанынын тилчилери бийликке кайрылды
Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү Бишкектеги бала бакчалар жаңы иштөө күн тартибине өттү
Кара-Сууда 12&nbsp;гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды Кара-Сууда 12 гектар жер аянты менен күнөскана мамлекеттин менчигине кайтарылды
Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды Бишкекте түрк киносунун күндөрү башталды
9-сентябрь, шейшемби
16:26
Күндүн сүрөтү. Непалда өкмөттүн имараты өрттөлдү Күндүн сүрөтү. Непалда өкмөттүн имараты өрттөлдү
16:16
Жалал-Абаддын атын өзгөртүү үчүн 15 миллион сом керектелет
15:24
Кыргызстанда 41 туристтик жай ачылып, дагы 22си ишке киргизүүгө даярдалууда
15:12
Кара-Суу районунда 2,5 гектар айыл чарба жери турак жайга айландырылды
13:37
Чүй облусунда бир катар мал уурулукка шектүүлөр кармалды