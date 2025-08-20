15:13
USD 87.45
EUR 102.10
RUB 1.09
Кыргызча

Кыргызстандын өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулары XX дүйнө чемпионатына катышат

Кыргызстандык өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулар Сауд Арабияда өтө турган дүйнө чемпионатына катышат. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.

Маалыматка ылайык, 19-августта Бишкектеги «Динамо» стадионунда өрт-куткаруу спорту боюнча эркектер арасында өтүүчү XX дүйнөлүк чемпионатта өлкөнүн намысын коргой турган курама команданы түзүү боюнча квалификациялык мелдештер өттү.

Тандоого Куткаруучуларды даярдоо мамлекеттик борборунун, Республикалык өзүнчө куткаруу отрядынын жана ӨКМдин Ош шаарындагы башкармалыгынын спортчулары катышты. Катышуучулар кесиптик чеберчилик жана спорттук машыгуу боюнча күч сынашты.

Мелдештин максаты күчтүү жана даяр команданы калыптандыруу, куткаруучулардын профессионалдык деңгээлин жогорулатуу, эл аралык мелдештердин алкагында тажрыйба алмашуу болгондугу белгиленген.

Тандоо жыйынтыгында Кыргызстандын намысын дүйнөлүк аренада коргоого аттана турган мыкты куткаруучулар командага киргизилди.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340334/
Кароо: 80
Басууга
Теги
Арча-Бешик конушундагы турак үйдөн өрт чыкты
Тогуз-Торо районунда Саймалуу-Таш мектебинде өрт чыкты
ӨКМ: Балыкчыдагы үй дээрлик эки саатта өчүрүлдү
Ош шаарында беш үй күйүп кетти
Ошто «Алтын» рестораны толугу менен күйүп кетти
Кыргызстандын аймагында сутка ичинде жети өрт кырсыгы катталды
Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өрт чыгып, үч баланы алып чыгышты
Бишкектин таштанды таштоочу жайындагы өрт өчүрүлдү
Күлгө айланган токой. Бооп капчыгайынын өрттөн кийинки сүрөттөрү жарыяланды
Бишкекте мечиттен өрт чыкты
Эң көп окулган жаңылыктар
Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды Коррупция. Чаткал районунун Каныш-Кыя айыл аймагынын башчысы кармалды
Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды Садыр Жапаров кайрадан кыргызстандыктарды таштанды таштабоого чакырды
Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29&nbsp;миңден ашык абитуриент кабыл алынды Кабыл алуу кампаниясы. ЖОЖдорго 29 миңден ашык абитуриент кабыл алынды
Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты Кыргызстандык Адилет Акылбеков күрөш боюнча дүйнө чемпионатында финалга чыкты
20-август, шаршемби
15:07
Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү Караколдо Ысык-Көлдүн жээгин тазалоо акциясы өттү
14:50
Президенттик «Манас» камералык оркестри бишкектиктерди концертке чакырат
14:43
Кыргызстандын өрт өчүрүүчүлөр жана куткаруучулары XX дүйнө чемпионатына катышат
14:35
Бишкектин Фрунзе жана Осмонкул көчөлөрүнүн кесилиши 1-сентябрга чейин жабылат
12:30
Пайдалуу кеңеш: Жер жаңгагы жаштыкты узартат