11:37
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Кыргызча

«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду

Жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин Бишкек шаарындагы бөлүмүндө туруктуу коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

Буга чейин айрым ЖМКларда жөнөкөй жарандар кезекке туруу үчүн бир нече саат күтүүгө аргасыз болуп жаткандыгы маалымдалган. Бул маселени жөнгө салуу боюнча чечкиндүү аракеттер болбогону үчүн коомчулукта ар түрдүү нааразычылыктар жана сын пикирлерлер жаралган.

УКМК тарабынан комплекстүү иш-чаралар жүргүзүлүп, анын жыйынтыгында «Кадастр» мамлекеттик иш канасынын каттоо бөлүмүнүн мамлекеттик каттоочулары М.Ф. жана К.В. жеке материалдык пайда көрүү максатында, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, кыймылсыз мүлктү каттоодо жана кайра каттоо боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштургандыгы аныкталды. Кардарларды белгиленген электрондук кезектен тышкары тейлөө боюнча системдүү негизде иш алып барышкан. Көрсөтүлгөн кызматы үчүн 2000 сомдон 10 миң сомго чейинки өлчөмдө акчалай сыйлыктарды алышкан.

3-сентябрь мамлекеттик каттоочулар кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө иштери уланууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342577/
Кароо: 95
Басууга
Теги
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды
Москва районундагы жер мафиясы. УКМК айылдык кеңештин төрагасын кармады
Бишкектин Ленин районунун салык кызматкерлери пара алып жаткан жеринен кармалды
УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Чүйдө жер басып алуу: УКМК уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармады
Опузалап пара алуу. ИИМдин райондук күзөт кызматынын жетекчилери кармалды
Мыйзамсыз миграция : Ош аэропортунун директорунун мурдагы жардамчысы кармалды
Чет элдик ишкерди коркуткан. УКТнын «Шрам» каймана аттуу мүчөсү кармалды
Ошто алдамчылыкка шектелип милиция кызматкери кармалды
Эң көп окулган жаңылыктар
Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25&nbsp;жаңы кызматтык унаа тапшырылды Кыргызстандын Юстиция министрлигине 25 жаңы кызматтык унаа тапшырылды
УКМК &laquo;Кеша&raquo; аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал&nbsp;ким? УКМК «Кеша» аттуу уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсүн кармады. Ал ким?
Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди Кыргызстан курулушчулар союзуна жаңы жетекчи келди
Пайдалуу кеңеш: Тамеки тарткандарга жетишпей турган витамин аталды Пайдалуу кеңеш: Тамеки тарткандарга жетишпей турган витамин аталды
8-сентябрь, дүйшөмбү
11:31
Садыр Жапаров жумушчу сапары менен Нарын облусуна барат. Жаңы аэропорт ачылат Садыр Жапаров жумушчу сапары менен Нарын облусуна барат...
11:03
Айыл Банктын «Мекендеш» ипотекалык кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
10:48
Токмоктогу жол кырсыгы: мотоцикл айдоочу үй-бүлөнү сүзгөн, наристе көз жумду
10:32
«Кадастр» ишканасынын Бишкек башкармалыгындагы коррупциялык схемага бөгөт коюлду
10:08
Быйыл 91 миң 188 наристеге «Балага сүйүнчү» жөлөк пулу берилди