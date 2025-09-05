14:37
USD 87.45
EUR 101.95
RUB 1.08
Кыргызча

Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды

Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Ош облусунун «Кең-Сай» конушундагы жолдорду, суу түтүктөрүн жана электр энергиясын курууда бюджеттик каражаттарды максатсыз пайдалануу жана уурдоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөнү улантууда.

Мекеменин басма сөз борбору билдиргендей, текшерүү иш-чараларынын жүрүшүндө «А.Б.», «А.Н.», «Б.С.», «Ю» «С.С.», «С.Н.» ЖЧК подряддык уюмдары тарабынан аткарылган иштердин алдын ала зыяны 18 211 822 сомду түздү. Аталган компаниялардын жетекчилери КР ЖПКнын 96-беренеси боюнча КР УКМКнын тергөө абагына киргизилди.

Учурда жасалган кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоого жана кылмыш жоопкерчилигине тартууга багытталган тиешелүү чараларды көрүү улантылууда.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342378/
Кароо: 75
Ош облусунда беш подряддык уюмдун жетекчилери кармалды
