Кыргызча

Миллиондун жолу: Чаткал токой чарбасынын башчысы пара менен кармалды

УКМКнын кызматкерлери тарабынан пара талап кылып жаткан жеринен Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы Токой кызматынын Чаткал токой чарбасынын башчысы Б.М.О. кармалды. Бул тууралуу аталган мамлекеттик комитеттин басма сөз борбору билдирди.

УКМК
Фото УКМК. Чаткал районунда токой чарбасынын башчысы пара алып жаткан жеринен кармалды
Ыкчам-тергөө иштеринин жүрүшүндө аталган М.О.Б. «Алтын Белги» ЖЧКсынын директору Ж.у.А. аттуу жарандан 5 млн сом пара алып жаткан жеринен кармалды.

Тактап айтканда, М.О.Б. өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, Чаткал районунун Чоң-Жайык жеринде алтын казуу боюнча «Алтын Белги» ЖЧКсынын ишин тоскоолдуксуз улантканы үчүн көрсөтүлгөн сумманы опузалап, болбосо мүлкүн камакка алуу жана мамлекеттик органдар тарабынан жасалма тоскоолдуктарды жаратуу менен коркутканы аныкталган.

Кармалган жаран УКМКнын тергөө изоляторуна киргизилди. Аталган факты боюнча сотко чейинки өндүрүш башталып, тиешелүү тергөө иштери жүрүп жатат.

УКМК мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөргө каршы күрөштү улантууда.
