11:04
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Кыргызча

Кыргызстанда жеке менчик мектептерге уруксат берүүнүн жол-жобосу жөнөкөйлөштү

Агартуу министрлиги жеке менчик мектептерге лицензия берүүнүн жол-жобосун жөнөкөйлөтүү боюнча иштерди жүргүзүүдө.

Ведомствонун басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы эрежеге ылайык, лицензия алуу үчүн арыздарды кароо мөөнөтү 30 күндөн 20 күнгө чейин кыскартылды. Лицензиялык алдын ала текшерүү боюнча комиссиянын иш сапары жана лицензиялык кеңештин ишмердүүлүгү токтотулду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен Саламаттыкты сактоо министрлиги корутунду берүү мөөнөтүн кыскартып, Санариптик өнүктүрүү министрлиги лицензия берүүнүн автоматташтырылган системасын иштеп чыгууда.

«Эми бардык керектүү документтер болсо, лицензия алуу оңой жана тезирээк болот. Президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратына жана болочок билим берүү мекемеси жайгашкан жер боюнча аймактык билим берүү органдарына кайрылып, жеке мектеп ачууга болот. Адистер консультациялык колдоо көрсөтүп, лицензия алуу жол-жобосун кеңири түшүндүрүп беришет», — деп кошумчалады Агартуу министрлиги.

Бийлик өкүлдөрү ишкерлерди, инвесторлорду жана коомдук уюмдарды жеке билим берүүнү өнүктүрүүгө активдүү катышууга чакырат.

Белгилей кетсек, министрликтин маалыматы боюнча учурда республикада 224 жеке менчик мектеп бар. Ал эми 2024/2025 окуу жылында 204 болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341989/
Кароо: 173
Басууга
Теги
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө
Чүй облусунда 1400 орундуу мектеп капиталдык оңдоодон өтүп жатат
Сауд өнүктүрүү фонду Бишкекке 14 мектеп курат
Бишкектеги «Ак-Ордо-3» конушунда 750 орундуу мектеп курулат
Билим берүү министрлиги жайда мектептерде оңдоо иштерин ким жүргүзөрүн чече элек
Окуучулардын саны аз мектептерди оптималдаштыруу жүрүп жатат: алардын 53ү бар
Бишкекте «Мектептер-2030» глобалдык форуму өтүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39&nbsp;пайызга кыскарды Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39 пайызга кыскарды
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
3-сентябрь, шаршемби
10:46
Кыргызстандын бюджетине оюн бизнесинен 261,9 миллион сом түшкөн Кыргызстандын бюджетине оюн бизнесинен 261,9 миллион со...
10:31
Бишкекте бир нече көп кабаттуу үйлөр мыйзамдаштырылды
10:07
Бишкекте Ленин райондук салык кызматынын башчысы кармалды
09:43
ӨКМ: Бишкектеги «Алкан» базарынын 120 чарчы метри өрттөндү
09:36
Бүгүнкү доллардын курсу