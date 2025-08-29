Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө

Жаңы 2025/26-окуу жылын утурлай Кыргызстандын аймактарындагы жалпы билим берүү мекемелеринде китеп жарманкелери өтүүдө. Бул тууралуу Агартуу министрлигинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка ылайык, жарманкеге окуучулар жана ата-энелер жигердүү катышууда.
Анда мурда колдонулган, 2025-2026-окуу жылында билим берүү процессинде пайдаланууга уруксат берилген окуу китептери символикалуу баада сатыкка чыгарылып, китепке муктаж болгон ата-энелер менен окуучулардын өз ара китеп алмашуусуна шарт түзүлүүдө.
Белгилей кетсек, быйыл республикалык бюджеттин каражаттарынын эсебинен 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-класстар үчүн «Англис тили» предмети боюнча жаңы муундагы окуу-методикалык комплекстер 1,9 млн нускада басылып чыкты. Жакынкы айларда 1, 2, 5, 7-класстар үчүн «Математика», «Табият таануу» предметтери боюнча жаңы муундагы окуу китептери 1,3 млн нускада басылып чыгат. Ал эми бардык предметтер боюнча жаңы муундагы окуу китептери үч жылдын ичинде даярдалып, жетиштүү санда нускаланат. Жаңы китептер жарык көргөнгө чейин билим берүү процессинде колдонууга уруксат берилген кээ бир эски китептерди убактылуу колдонууга туура келет.
Эске сала кетсек, Билим берүү жана илим министрлигинин 2025-жылдын 24-июнундагы № 716/1 буйругу менен Кыргызстандын окутуу кыргыз, орус, өзбек, тажик тилдеринде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү уюмдары тарабынан колдонулушуна уруксат берилген окуу китептеринин тизмектери бекитилген.
Тизмектердин электрондук версиясы министрликтин расмий сайтына жайгаштырылган: https://edu.gov.kg/posts/4273/