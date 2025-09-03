Өлкө мектептердеги мугалимдердин 19 пайыздан ашыгын пенсия курагындагылар түзөт

Кыргызстандын мектептеринде 93 696 мугалим эмгектенет, алардын үчтөн экиси айыл жеринде. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Билим берүү министрлигинен билдиришти.
Башкармалыктын маалыматы боюнча, мугалимдердин 85 пайызга жакынын аялдар түзөт.
Ошол эле учурда пенсия курагындагы (55 жаштан жогору) 18 миң 4 мугалим, же жалпы сандын 19,2 пайызын түзөт.
2024-жылы аткаминерлер пенсионер мугалимдердин жүгүн жумасына тогуз саатка чейин кыскартуу ниетин билдиришкен.
Бирок, дагы эле кадрлар жетишсиз. 2025-жылы педагогикалык адистиктер боюнча 1 миң 222 бүтүрүүчү жалпы билим берүү уюмдарына жиберилген.
Кыргызстанда мугалимдин эң аз айлыгы 12 миң сом, эң көп дегенде 72 миң сом. Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылган, бирок Билим берүү министрлиги ал канчага өзгөрүшү мүмкүн экенин азырынча тактай элек.