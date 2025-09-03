14:08
USD 87.38
EUR 101.75
RUB 1.08
Кыргызча

Өлкө мектептердеги мугалимдердин 19 пайыздан ашыгын пенсия курагындагылар түзөт

Кыргызстандын мектептеринде 93 696 мугалим эмгектенет, алардын үчтөн экиси айыл жеринде. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Билим берүү министрлигинен билдиришти.

Башкармалыктын маалыматы боюнча, мугалимдердин 85 пайызга жакынын аялдар түзөт.

Ошол эле учурда пенсия курагындагы (55 жаштан жогору) 18 миң 4 мугалим, же жалпы сандын 19,2 пайызын түзөт.

 2024-жылы аткаминерлер пенсионер мугалимдердин жүгүн жумасына тогуз саатка чейин кыскартуу ниетин билдиришкен.

Бирок, дагы эле кадрлар жетишсиз. 2025-жылы педагогикалык адистиктер боюнча 1 миң 222 бүтүрүүчү жалпы билим берүү уюмдарына жиберилген.

Кыргызстанда мугалимдин эң аз айлыгы 12 миң сом, эң көп дегенде 72 миң сом. Президент Садыр Жапаров мугалимдердин айлыгын көтөрүүнү убада кылган, бирок Билим берүү министрлиги ал канчага өзгөрүшү мүмкүн экенин азырынча тактай элек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/342054/
Кароо: 80
Басууга
Теги
Кыргызстанда жеке менчик мектептерге уруксат берүүнүн жол-жобосу жөнөкөйлөштү
Окуу китептеринин жетишсиздиги. Мектептерде китеп жарманкелери өтүүдө
Чүй облусунда 1400 орундуу мектеп капиталдык оңдоодон өтүп жатат
Сауд өнүктүрүү фонду Бишкекке 14 мектеп курат
Бишкектеги «Ак-Ордо-3» конушунда 750 орундуу мектеп курулат
Билим берүү министрлиги жайда мектептерде оңдоо иштерин ким жүргүзөрүн чече элек
Окуучулардын саны аз мектептерди оптималдаштыруу жүрүп жатат: алардын 53ү бар
Бишкекте «Мектептер-2030» глобалдык форуму өтүүдө
Эң көп окулган жаңылыктар
24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт. 24.kg кыргызстандыктарды Эгемендүүлүк күнү менен куттуктайт.
Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи? Сүрөттөр сүйлөйт: Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгын Жалал-Абад кандай белгиледи?
Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39&nbsp;пайызга кыскарды Августта Кыргыз фондулук биржасында сооданын көлөмү 39 пайызга кыскарды
Эгемендүүлүктүн 34&nbsp;жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда Эгемендүүлүктүн 34 жылдыгы. Кыргызстан куттуктоолорду кабыл алууда
3-сентябрь, шаршемби
13:42
Өлкө мектептердеги мугалимдердин 19 пайыздан ашыгын пенсия курагындагылар түзөт Өлкө мектептердеги мугалимдердин 19 пайыздан ашыгын пен...
13:05
Жалал-Абад мэри шаардын атын Манас деп өзгөртүү боюнча пикирин билдирди
12:29
Пайдалуу кеңеш: Кара чай же кофе — кайсы суусундук пайдалуу?
12:08
Жогорку Кеңеш Канат Сагынбаевди эмгек министри кылып бекитти
11:44
Жалал-Абад мэри шаардын атын өзгөртүүнү сунуштады