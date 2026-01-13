13:00
Кыргызча

Бишкектин Октябрь районунда он үч мектеп жана 17 бала бакча курулат

Бишкек шаарынын мэриясы шаардын башкы планынын долбоорун талкуулоо учурунда Орто-Сай айылында жана ага жакын жайгашкан Октябрь районунун аймактарында социалдык инфраструктураны камсыздоо боюнча тургундардын тынчсызданууларына жооп берди.

Муниципалитеттин маалыматы боюнча, болжолдонгон калктын санын жана функционалдык аймакташтырууну эске алган жалпы планда Орто-Сай контуру (22-контур) жана ага жакын аймактарда жалпысынан 14 050 балага ылайыкталган 13 муниципалдык мектеп куруу каралган.

Мындан тышкары, жалпысынан 3570 балага ылайыкталган 17 муниципалдык бала бакча куруу пландаштырылууда.

Мэрия билим берүү мекемелери турак жай жана коммерциялык аймактарда жайгашуусу пландалып жатканын тактады. Бул район өнүгүп жаткан сайын мектептер менен бала бакчалардын тургундары үчүн жөө басуу аралыгында болушун камсыз кылышы керек.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/357647/
Кароо: 74
13-январь, шейшемби
12:25
12:09
11:20
11:07
10:36
