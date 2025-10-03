09:38
Мектеп жетишсиздиги: Курулуш министрлиги кайра курулуучу имараттарды белгиледи

Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба министрлиги мектептер менен бала бакчалардын жетишсиздиги боюнча түшүндүрмө берип, аны чечүүнүн мүмкүн болгон жолдорун белгиледи. Мындай чечимдердин бири имараттарды кайра колдонуу болуп саналат.

Белгиленгендей, имаратты жеке мектеп же бала бакча катары пайдалануу үчүн үй ээси райондук шаар куруу жана архитектура бөлүмүнө кайрылуусу керек. Бул милдеттүү талап, анткени мындай объектилер курулуш нормаларына жооп бериши керек, анын ичинде өзүнчө класстык бөлмөлөр, оюн аянтчалары жана балдар үчүн эс алуучу зоналар болушу керек деп белгиледи Курулуш министрлиги.

Имараттарды реконструкциялоодо же кайра курууда курулуш жана санитардык эрежелерди катуу сактоо талап кылынат. Мындай жайлар балдардын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн атайын көзөмөлгө алынат.

Имаратты кайра максатка ылайыкташтыруу үчүн сиз төмөнкү документтердин пакетин беришиңиз керек:

имараттын техникалык паспорту;

жер участогуна мамлекеттик акт же менчик укугу жөнүндө күбөлүк;

сатып алуу келишими;

мүлк ээсинин паспорту;

кайра иштетүү үчүн курулуш долбоору (лицензиясы бар уюм тарабынан иштелип чыккан);

газ, суу жана электр энергиясынын жүгүн эсептөө;

укук жана юридикалык документтер.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/345816/
Кароо: 41
