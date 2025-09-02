13:33
Жогорку Кеңештин депутаты Миграция министрлигин түзүүнү сунуштады

Жогорку Кеңештин депутаты Миграция боюнча өзүнчө министрлик түзүүнү туура деп эсептейт. Бул тууралуу Гуля Кожомкулова Жогорку Кеңештин Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот-укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинин жыйынында Эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри кызматына Канат Сагынбаевди дайындоого макулдук берүү маселесин кароодо билдирди.

Анын айтымында, Кыргызстандын 1 миллиондон ашык жараны миграцияда жүрөт.

«Алар көп көйгөйлөргө туш болуп жатышат. Учурда Эмгек министрлиги миграция маселесине көңүл бура албай жатат. Албетте, жаңы министрликке же ведомствого бюджеттен каражат бөлүү боюнча маселелер бар, бирок биз жарандардын кызыкчылыгын айтып жатабыз. Азыр негизинен жаштарыбыз миграцияга кетип жатышат, айылдарда эмгекке жарамдуу калк калбай жатат. Мен жаңы министрди мындай маселелерди чечип бербөөгө чакырам», — деди ал. Гуля Кожомкулова.

Эл өкүлү ошондой эле бүгүнкү күндө Эмгек министрлиги бейөкмөт уюм катары иштеп жатканын кошумчалады.

«Иш тегерек столдорду өткөрүү менен гана чектелүүдө, бирок чыныгы иш солгундап жатат. Министрлер бат-баттан алмашып турат, бирок алар тараптан жеке жоопкерчилик жок, иштин реалдуу жыйынтыгын көрө албай жатабыз», — деди ал.

Канат Сагынбаев белгилегендей, миграция маселеси өзгөчө көңүл бурууну талап кылат.

«Бирок өзүнчө министрлик түзүү үчүн бир катар маселелерди, анын ичинде бюджеттик маселелерди чечүү зарыл. Мен 4 жылдан бери миграция маселеси менен алектенген эмесмин, бирок өзүмдүн ишимде сиздердин каалооңуздарды эске алам», — деп кошумчалады ал.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/341882/
