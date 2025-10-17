Мигранттарга санариптик көзөмөл жалпы Россияга жайылтылат

Эмгек миграциясынын мониторингин санариптештирүүнү сунуш кылган Орусиянын мамлекеттик миграциялык саясатынын жаңы концепциясы иш берүүчүлөргө көбүрөөк эркиндик берүүгө жардам берет. Бул тууралуу Орусия президенттинин Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү үчүн эл аралык уюмдар менен байланыштар боюнча атайын өкүлү Борис Титов журналисттерге билдирди.
«Мен санариптик көзөмөл өзүнчө бир максат эмес, курал экенин баса белгилешим керек. Негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн өтө пайдалуу курал. Эгерде мамлекет мигранттын иштеген жерин да, иш жүзүндө жашаган жерин да билсе (арзанын негизинде эмес, чыныгы статусуна жараша), ал эмгек миграциясына болгон мамилесин өзгөртө алат. Чет элдик жумушчу күчү менен эки тараптуу байланыштарга «уруксат берет»», — деди ал.
Борис Титов жаңы система буга чейин Москвада жана Москва облусунда иштеп жатканын, жакын арада башка аймактар боюнча график түзүлөрүн кошумчалады. Ал ошондой эле келечекте санариптик көзөмөл орнотулган жылга чейин эмгек келишимдерин түзүү процессин мүмкүн болушунча жөнөкөйлөтүүгө болот деген ишенимин билдирди.
«Үй-бүлөсүз, социалдык камсыздоосуз, жарандыксыз — коомду тынчсыздандырган нерселердин баары жок. Мигранттар Орусияда белгиленген 365 күндөн ашык болбошу үчүн бардык техникалык каражаттар бар. Эмгек кырдаалынын курчушун эске алуу менен зарыл болгон чаралар көрүлөт деп ишенем», — деп кошумчалады Россия президентинин атайын өкүлү.