12:31
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Кыргызча

Мигранттарга санариптик көзөмөл жалпы Россияга жайылтылат

Эмгек миграциясынын мониторингин санариптештирүүнү сунуш кылган Орусиянын мамлекеттик миграциялык саясатынын жаңы концепциясы иш берүүчүлөргө көбүрөөк эркиндик берүүгө жардам берет. Бул тууралуу Орусия президенттинин Туруктуу өнүгүү максаттарына жетүү үчүн эл аралык уюмдар менен байланыштар боюнча атайын өкүлү Борис Титов журналисттерге билдирди.

«Мен санариптик көзөмөл өзүнчө бир максат эмес, курал экенин баса белгилешим керек. Негизги милдеттерди ишке ашыруу үчүн өтө пайдалуу курал. Эгерде мамлекет мигранттын иштеген жерин да, иш жүзүндө жашаган жерин да билсе (арзанын негизинде эмес, чыныгы статусуна жараша), ал эмгек миграциясына болгон мамилесин өзгөртө алат. Чет элдик жумушчу күчү менен эки тараптуу байланыштарга «уруксат берет»», — деди ал.

Борис Титов жаңы система буга чейин Москвада жана Москва облусунда иштеп жатканын, жакын арада башка аймактар ​​боюнча график түзүлөрүн кошумчалады. Ал ошондой эле келечекте санариптик көзөмөл орнотулган жылга чейин эмгек келишимдерин түзүү процессин мүмкүн болушунча жөнөкөйлөтүүгө болот деген ишенимин билдирди.

«Үй-бүлөсүз, социалдык камсыздоосуз, жарандыксыз — коомду тынчсыздандырган нерселердин баары жок. Мигранттар Орусияда белгиленген 365 күндөн ашык болбошу үчүн бардык техникалык каражаттар бар. Эмгек кырдаалынын курчушун эске алуу менен зарыл болгон чаралар көрүлөт деп ишенем», — деп кошумчалады Россия президентинин атайын өкүлү.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/347510/
Кароо: 120
Басууга
Теги
Орусиядагы мигранттар гепатит В жана С боюнча текшерүүдөн өтөт
Быйыл Орусиядан кыргызстандыктардын 34 миллион рублдан ашык акчасы кайтарылды
«Айыл Банктын» «Мекендеш» ипотека кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Жогорку Кеңештин депутаты Миграция министрлигин түзүүнү сунуштады
Орусияда абакта 1347 кыргызстандык бар
Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга рекорддук көлөмдө акча которушту
Москвадагы кыргызстандык мигранттардын 15 миллион рублдан ашык акчасы кайтарылды
10-июнга чейин чет элдиктер Кыргызстанда жүрүүсүн айыпсыз мыйзамдаштырса болот
Мигранттар 10-июнга чейин мыйзамдаштырылышы керек. Жарлыкка президент кол койду
Орусияда чет элдиктерди мыйзамдаштыруу мөөнөтү 10-сентябрга чейин узартылды
Эң көп окулган жаңылыктар
&laquo;Айыл Банк&raquo;: &laquo;Келечек&raquo; кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү «Айыл Банк»: «Келечек» кепилдиги менен баштапкы төлөмсүз батир алуу мүмкүнчүлүгү
&laquo;Айыл Банк&raquo; асыл тукум мал чарбасы үчүн 3&nbsp;пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт «Айыл Банк» асыл тукум мал чарбасы үчүн 3 пайыз жеңилдетилген насыя сунуштайт
&laquo;Кыргызфильм&raquo; профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат «Кыргызфильм» профессионалдык кино жабдыктарын сатып алат
БШК: &laquo;Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат&raquo; БШК: «Шайлоо алдында мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылат»
17-октябрь, жума
12:04
Укук коргоочу Азиза Абдирасулова коркутуулар болуп жатканын билдирди Укук коргоочу Азиза Абдирасулова коркутуулар болуп жатк...
11:46
Өлкөдө өткөн суткада 18 өрт кырсыгы катталды
11:07
Мигранттарга санариптик көзөмөл жалпы Россияга жайылтылат
10:25
Бишкек медициналык тез жардам борборунда кызматтарды санариптештирүү талкууланды
10:11
Казакстанда «Хан-Тенгри» футбол клубунун чабуулчусу беттеш учурунда каза болду