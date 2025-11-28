АКШ үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген бардык миграцияны токтотот

АКШнын президенти Дональд Трамп «үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн» келген миграцияны биротоло токтото турганын жарыялады. Ал өлкөдөгү чет элдиктердин расмий саны 53 миллион экенин, алардын көпчүлүгү социалдык камсыздоо менен жашаарын баса белгиледи. Бул тууралуу ТАСС мааламат агенттиги жазып чыкты.
«Мигранттардын чыныгы саны алда канча көп. Качкындардын жүгү Америкадагы социалдык туруксуздуктун негизги себеби болуп саналат. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан бери болгон эмес (начар мектептер, кылмыштуулуктун жогорку деңгээли, шаарлардын начарлашы, ооруканалардын ашыкча толушу, турак жайдын жетишсиздиги, чоң тартыштык жана башкалар)», — деп билдирди ал.
Дональд Трамп АКШ системасын калыбына келтирүү үчүн бардык Үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген миграцияны биротоло токтото турганын жазган. Ал «АКШнын таза активи болбогон же өлкөбүздү сүйө албаган» ар бир адамды депортациялоого убада берген.
«Мен өлкөбүздүн жараны эместерге берилүүчү бардык федералдык жеңилдиктерди жана субсидияларды токтотом. Ички тынчтыкты бузган мигранттардын жарандыгын жокко чыгарам жана коомдук жоопкерчиликти, коопсуздукка коркунуч келтирген же Батыш цивилизациясына туура келбеген ар кандай чет элдик жаранды депортациялайм», — деди ал.
Мурда АКШ өкмөтү Дональд Трамптын администрациясы тарабынан «коркунучта» деп белгиленген 19 өлкөнүн тургундарына берилген бардык грин-карталарды кеңири масштабдуу карап чыгууну жарыялаган. Президент бул буйрукту Вашингтондогу атышуудан кийин чыгарган, анда Улуттук гвардиянын эки жоокери каза болгон.