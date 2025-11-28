16:02
USD 87.45
EUR 101.38
RUB 1.12
Кыргызча

АКШ үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген бардык миграцияны токтотот

АКШнын президенти Дональд Трамп «үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн» келген миграцияны биротоло токтото турганын жарыялады. Ал өлкөдөгү чет элдиктердин расмий саны 53 миллион экенин, алардын көпчүлүгү социалдык камсыздоо менен жашаарын баса белгиледи. Бул тууралуу ТАСС мааламат агенттиги жазып чыкты.

Интернеттен алынды
Фото Интернеттен алынды. АКШ «үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн» келген бардык миграцияны токтотот

«Мигранттардын чыныгы саны алда канча көп. Качкындардын жүгү Америкадагы социалдык туруксуздуктун негизги себеби болуп саналат. Бул Экинчи дүйнөлүк согуштан бери болгон эмес (начар мектептер, кылмыштуулуктун жогорку деңгээли, шаарлардын начарлашы, ооруканалардын ашыкча толушу, турак жайдын жетишсиздиги, чоң тартыштык жана башкалар)», — деп билдирди ал.

Дональд Трамп АКШ системасын калыбына келтирүү үчүн бардык Үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген миграцияны биротоло токтото турганын жазган. Ал «АКШнын таза активи болбогон же өлкөбүздү сүйө албаган» ар бир адамды депортациялоого убада берген.

«Мен өлкөбүздүн жараны эместерге берилүүчү бардык федералдык жеңилдиктерди жана субсидияларды токтотом. Ички тынчтыкты бузган мигранттардын жарандыгын жокко чыгарам жана коомдук жоопкерчиликти, коопсуздукка коркунуч келтирген же Батыш цивилизациясына туура келбеген ар кандай чет элдик жаранды депортациялайм», — деди ал.

Мурда АКШ өкмөтү Дональд Трамптын администрациясы тарабынан «коркунучта» деп белгиленген 19 өлкөнүн тургундарына берилген бардык грин-карталарды кеңири масштабдуу карап чыгууну жарыялаган. Президент бул буйрукту Вашингтондогу атышуудан кийин чыгарган, анда Улуттук гвардиянын эки жоокери каза болгон.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/352663/
Кароо: 96
Басууга
Теги
Орусиядагы мигранттардын саны 1 миллионго кыскарды
Чет өлкөдө иштеп, бирок акчаны үнөмдөө кыйынбы? Мигранттар кетирген башкы 5 ката
Мигранттарга санариптик көзөмөл жалпы Россияга жайылтылат
Орусиядагы мигранттар гепатит В жана С боюнча текшерүүдөн өтөт
Быйыл Орусиядан кыргызстандыктардын 34 миллион рублдан ашык акчасы кайтарылды
«Айыл Банктын» «Мекендеш» ипотека кызматы менен эмгек мигранттары үйлүү болууда
Жогорку Кеңештин депутаты Миграция министрлигин түзүүнү сунуштады
Орусияда абакта 1347 кыргызстандык бар
Орусиядагы мигранттар Кыргызстанга рекорддук көлөмдө акча которушту
Москвадагы кыргызстандык мигранттардын 15 миллион рублдан ашык акчасы кайтарылды
Эң көп окулган жаңылыктар
Орусияда 11&nbsp;миң кыргызстандык студент билим алууда Орусияда 11 миң кыргызстандык студент билим алууда
Шайлоо&nbsp;&mdash; 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады Шайлоо — 2025: БШК шайлоочулардын соңку тизмесин жарыялады
Мамлекеттик ипотекалык имараттар: &laquo;Мурас &raquo; комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт Мамлекеттик ипотекалык имараттар: «Мурас » комплексинде 1080 батир бүткөрүлөт
Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет Владимир Путин Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келет
28-ноябрь, жума
15:22
Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо иштери 1-декабрда башталат Бишкектиги башкы балаты даяр: Аны кооздоп, жасалгалоо и...
14:48
АКШ үчүнчү дүйнө өлкөлөрүнөн келген бардык миграцияны токтотот
13:49
КРВИ сезону күчөдү: Бишкекте онго жакын бала бакча карантинге жабылды
13:25
Гонконгдогу көп батирлүү үйдөгү өрттөн каза болгондордун саны 94кө жетти
13:09
Пайдалуу кеңеш: Анар жегендин 10 себеби